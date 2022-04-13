Liverpool kaçtı, Benfica kovaladı! Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’in rakibi belli oldu…

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı. Bu sezon turnuvanın en büyük favorileri arasında yer alan İngiliz ekibi Liverpool, çeyrek finalde Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.
Eşleşmenin ilk maçında Benfica'yı 3-1 mağlup eden Liverpool, ikinci maçta Portekiz ekibine karşı şansını zorladı.
Benfica, maçın son dakikalarında attığı gollerle 3-3'ü yakalasa da toplam skorda Liverpool'u geçemedi.
İngiltere'de 3-3 sona eren mücadelenin sonunda toplamda 6-4'lük skor üstünlüğü oluştu ve Liverpool, yarı finalde Villarreal'in rakibi olmayı başardı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, Konate ve Firmino (2) kaydetti. Benfica'nın gollerini ise Gonçalo Ramos ve Yaremchuk ve Darwin Nunez attı.