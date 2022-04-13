Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool kaçtı, Benfica kovaladı! Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’in rakibi belli oldu…
Giriş Tarihi: 13.4.2022 23:56

Liverpool kaçtı, Benfica kovaladı! Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’in rakibi belli oldu…

Liverpool kaçtı, Benfica kovaladı! Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’in rakibi belli oldu…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı sona erdi. Çeyrek final ilk maçında Liverpool, Portekiz ekibi Benfica’yı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. İkinci maç, büyük bir heyecan sahne olurken 3-3 sona erdi. Toplam skordu 6-4 üstünlüğü yakalayan Liverpool, yarı finalde Villarreal’in rakibi oldu.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı. Bu sezon turnuvanın en büyük favorileri arasında yer alan İngiliz ekibi Liverpool, çeyrek finalde Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.

Eşleşmenin ilk maçında Benfica'yı 3-1 mağlup eden Liverpool, ikinci maçta Portekiz ekibine karşı şansını zorladı.

Anfield Road'da oynanan mücadelenin büyük bir bölümünü rahat götüren Liverpool, son anlarda yediği art arda gollerle strese girdi.

Benfica, maçın son dakikalarında attığı gollerle 3-3'ü yakalasa da toplam skorda Liverpool'u geçemedi.

İngiltere'de 3-3 sona eren mücadelenin sonunda toplamda 6-4'lük skor üstünlüğü oluştu ve Liverpool, yarı finalde Villarreal'in rakibi olmayı başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, Konate ve Firmino (2) kaydetti. Benfica'nın gollerini ise Gonçalo Ramos ve Yaremchuk ve Darwin Nunez attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
Rekorlar kitabına girecek! 126 yıldır bitmeyen dava
Sabah Özel... Dışişleri'nden AB'ye nota: Nihai yargı kararları uygulanmalı
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Direğe asılı bayrağı indirmişlerdi! Polis eve gidince gerçek ortaya çıktı
Son dakika | Rusya'nın tehditlerine İsveç'ten meydan okuma: NATO'ya başvuracaklar
Son dakika: Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete'de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli...
SON DAKİKA: Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu'nun ölümü nedeniyle verilen ceza belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool kaçtı, Benfica kovaladı! Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’in rakibi belli oldu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA