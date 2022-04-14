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Giriş Tarihi: 14.4.2022 12:11 Son Güncelleme: 14.4.2022 12:12

Efsane isim trafik kazasında hayatını kaybetti! Futbol dünyası yasta…

Efsane isim trafik kazasında hayatını kaybetti! Futbol dünyası yasta…

Dünya futbolunda bir dönem iz bırakmış efsane Kolombiyalı futbolcu, geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşte acı haberin tüm detayları…

Ülkesinde trafik kazası geçiren Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, hayatını kaybetti.

Kolombiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hafta başında Cali kentinde kullandığı aracın bir otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Rincon'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Napoli, Real Madrid, Palmeiras, Corinthians ve Santos gibi ekiplerde görev alan orta saha oyuncusu Rincon, üç Dünya Kupası'nda (1990, 1994, 1998) sahaya çıktığı Kolombiya Milli Takımı ile 84 maçta 17 gol atmıştı.

Dünya Kupası'nda 10 maçta forma giyen Kolombiya'nın eski kaptanlarından Rincon, turnuvada Carlos Valderrama ile ülkesinin en fazla görev yapan oyuncusu konumunda bulunuyordu.

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Efsane isim trafik kazasında hayatını kaybetti! Futbol dünyası yasta…
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