Meling için sıcak temas

Norveçli oyuncunun menajeri ile görüşüp şartlarını soran sarı-lacivertliler, Slavia Prag’ın Liberyalı yıldızı Oscar Dorley’i de alternatif olarak belirledi
Yeni sezonun hocası henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, sol bek için Rennes forması giyen Birger Meling'i gündemine aldı. 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajeri ile görüşüldü ve şartlar soruldu. Harekete geçmedenönce ligdeki durumununkesinleşmesini bekleyenFenerbahçe, ikincilik sözkonusu olmazsa transferdeaceleci olmayacak. Ancak her hâlükârda Meling, listenin başında yer alacak. Fransız kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi durumunda Slavia Prag'ın Liberyalı yıldızı Oscar Dorley ile temasa geçilecek. Başarılı performansıyladikkatleri çeken Birger Meling,geçtiğimiz sezon Trabzonspor'ungündemine gelmiş ancak transferigerçekleşmemişti.
ŞOK İDDİA: 1 SAYI ATTILAR, 2 YAZILDI
G.SARAY'DAN Kupa Voley finali ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, maçın ilk setinde 19-17 önde oldukları esnada Arkas Spor'unyaptığı bir sayı sonrası skorun 19-18 değil, 19-19olarak yansıdığını bildirdi. Tüm itirazlara rağmen hakemlerin, skorun doğru olduğunu savunduğunu kaydeden G.Saray, ellerindeki görüntülerle federasyon nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacaklarını ifade etti.