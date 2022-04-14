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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Meling için sıcak temas

VOLKAN DEMİR
Meling için sıcak temas

Norveçli oyuncunun menajeri ile görüşüp şartlarını soran sarı-lacivertliler, Slavia Prag’ın Liberyalı yıldızı Oscar Dorley’i de alternatif olarak belirledi

Yeni sezonun hocası henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, sol bek için Rennes forması giyen Birger Meling'i gündemine aldı. 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajeri ile görüşüldü ve şartlar soruldu. Harekete geçmeden önce ligdeki durumunun kesinleşmesini bekleyen Fenerbahçe, ikincilik söz konusu olmazsa transferde aceleci olmayacak. Ancak her hâlükârda Meling, listenin başında yer alacak. Fransız kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi durumunda Slavia Prag'ın Liberyalı yıldızı Oscar Dorley ile temasa geçilecek. Başarılı performansıyla dikkatleri çeken Birger Meling, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

ŞOK İDDİA: 1 SAYI ATTILAR, 2 YAZILDI
G.SARAY'DAN Kupa Voley finali ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, maçın ilk setinde 19-17 önde oldukları esnada Arkas Spor'un yaptığı bir sayı sonrası skorun 19-18 değil, 19-19 olarak yansıdığını bildirdi. Tüm itirazlara rağmen hakemlerin, skorun doğru olduğunu savunduğunu kaydeden G.Saray, ellerindeki görüntülerle federasyon nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacaklarını ifade etti.

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Meling için sıcak temas
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