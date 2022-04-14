Meling için sıcak temas

Yeni sezonun hocası henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, sol bek için Rennes forması giyen Birger Meling'i gündemine aldı. 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajeri ile görüşüldü ve şartlar soruldu.Ancak her hâlükârda Meling, listenin başında yer alacak. Fransız kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi durumunda Slavia Prag'ın Liberyalı yıldızı Oscar Dorley ile temasa geçilecek.Kupa Voley finali ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, maçın ilk setindeTüm itirazlara rağmen hakemlerin, skorun doğru olduğunu savunduğunu kaydeden G.Saray, ellerindeki görüntülerle federasyon nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacaklarını ifade etti.