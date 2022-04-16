Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 6 golle devirdi!
Giriş Tarihi: 16.4.2022 20:42

Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 6 golle devirdi!

AA
Borussia Dortmund, Wolfsburg’u 6 golle devirdi!

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Wolfsburg'u 6-1 yendi. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Tom Rothe, Axel Witsel, Manuel Akanji, Emre Can ve Erling Haaland (2) kaydetti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 30. haftasında Signal Iduna Park'ta Wolfsburg'u ağırladı. Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 24. dakikada Tom Rothe, 26. dakikada Axel Witsel, 28. dakikada Manuel Akanji, 35. dakikada Emre Can ve 38. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, 54. dakikada Haaland ile bulduğu golle durumu 6-0 yaptı. Wolfsburg 81. dakikada Ridle Baku'nun topu filelere göndermesiyle skoru 6-1'e getirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Bu galibiyetle puanını 63'e çıkaran Borussia Dortmund, bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Wolfsburg ise 34 puanla 13. sırada kaldı.

HERTHA BERLİN, SUAT SERDAR'IN GOLÜYLE AUGSBURG'U 1-0 YENDİ

Ligde düşme hattından çıkmak isteyen Hertha Berlin, deplasmanda Augsburg'u 1-0 yendi. Başkent ekibinin tek golünü 49. dakikada Türk kökenli futbolcusu Suat Serdar kaydetti.

Son 9 maçta ikinci galibiyetini alan Hertha Berlin, puanını 29'a çıkartarak maç fazlasıyla 15. sıraya yükselirken, Augsburg ise 32 puanla 14. sırada yer aldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Freiburg sahasında Bochum'u 3-0 yenerken, Mainz 05 ile Stuttgart ise golsüz berabere kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Rezidans dehşetine jet iddianame! İstenen cezalar belli oldu
SON DAKİKA: Rus devlet televizyonunda şok sözler: 3.Dünya savaşı başladı! Kiev tamamen yok edilmeli...
Bir rüya daha gerçek oluyor: 20 milyon liralık tasarruf sağlayacak! Phaselis Tüneli bugün açılıyor
Başkan Murat Köse'den ABB ile ilgili çarpıcı iddialar! İşte Mansur Yavaş'ın kabilesi...
Son dakika | "Asistan doktorlar" düzenlemesi tamam! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
Son dakika haberi: Rusya harekete geçti! Aralarında Boris Johnson da var...
Ukrayna'ya intikam saldırısı! Ruslar yine Kiev’i hedef aldı
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Afrika üzerinden çok kuvvetli geliyor... Yarın etkili olacak...
Phaselis Tüneli hizmete girdi! Başkan Erdoğan: Hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 6 golle devirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA