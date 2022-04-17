37 yaşındaki Ronaldo rekora doymuyor

İngıltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Norwich City'yi 3-2 yenerken maça damga vuran isim Cristiano Ronaldo oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın 3 golünü atan Portekizli yıldız, rekorları paramparça etti. Ronaldo, bu sezon Premier Lig'de 15 gol atarak lig tarihinde 36 yaş üstünde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını aldı. Ünlü yıldız,tarihi bir başarıya imza attı. Ligde iki maç aradan sonra kazanan Manchester United puanını 54'e yükseltirken, Norwich City 21 puanda kaldı.