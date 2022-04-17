Bayern Münih deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 85. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 72'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile olan 9 puanlık farkı korudu.