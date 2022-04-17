Eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon son yolculuğuna uğurlandı

Ülkesinde trafik kazası sonucu 14 Nisan'da hayatını kaybeden Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon için cenaze töreni düzenlendi.

Kolombiya'nın Cali kentindeki Pascual Guerrero stadyumunda, Rincon'a veda için yapılan cenaze törenine ailesi, eski takım arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Saygı duruşunun yapılmasıyla başlayan törende, sahneye çıkan eski takım arkadaşları Rincon'dan bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Törene katılanlardan Galatasaray ve eski Kolombiya milli takımının kalecisi Faryd Mondragon, Rincon'un ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "Freddy her zaman güçlü bir karaktere sahipti, göründüğü gibiydi, şeffaf bir insandı ve onunla arkadaş, kardeş ve futbolcu olarak böyle tanışmıştık." ifadesini kullandı.

RINCON'UN ÖLÜMÜ

Cali kentinde kullandığı aracın bir otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Rincon, yoğum bakımda 2 gün kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti.

Çarpmanın etkisiyle ciddi kafa travması geçiren Rincon, özel bir klinikte 2 saat 45 dakika boyunca ameliyat edilmişti.

Napoli, Real Madrid, Palmeiras, Corinthians ve Santos gibi ekiplerde görev alan orta saha oyuncusu Rincon, üç Dünya Kupası'nda (1990, 1994, 1998) sahaya çıktığı Kolombiya Milli Takımı ile 84 maçta 17 gol atmıştı.

Dünya Kupası'nda 10 maçta forma giyen Kolombiya'nın eski kaptanlarından Rincon, turnuvada Carlos Valderrama ile ülkesinin en fazla görev yapan oyuncusu konumunda bulunuyordu.