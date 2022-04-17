Konyaspor sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor... Ligin formda takımı olan ve ikincilik için mücadele eden Konyaspor evinde Gaziantep ile kozlarını paylaştı. Zorlu maçı Konyaspor 4-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
MİCHALAK GÜNÜN YILDIZI OLDU
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Endri Çekiçi, 43. dakikada Ahmed Hassan, 56. dakikada Hadziahmetovic ve 90+4. dakikada Michalak kaydetti. Michalak, maçta 1 gol ve 1 asistle yaparak günün yıldız ismi oldu.
Gaziantep FK'nın tek golü ise; 87. dakikada Muhammet Demir'den geldi.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en az üç kez karşılaştığı takımlar arasında mağlup edemediği tek rakibi Gaziantep FK (2B 3M).
Konyaspor ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kaybeden Gaziantep FK (4G 3B), tek mağlubiyetini Türkiye Kupası'nda deplasmanda aldı (Ocak 2021).
Konyaspor'un Gaziantep FK'yı konuk ettiği ilk lig maçından yeşil-beyazlılar 3-2 galip ayrılırken (Eylül 1998), daha sonraki beş karşılaşmadan toplam iki gol çıktı (Konyaspor 1G-1G Gaziantep FK) ve son üç maç 0-0 sona erdi.