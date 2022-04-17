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Giriş Tarihi: 17.4.2022 13:25 Son Güncelleme: 17.4.2022 15:49

Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti

Konyaspor sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor... Ligin formda takımı olan ve ikincilik için mücadele eden Konyaspor evinde Gaziantep ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Konyaspor 4-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor'un oyuncusu Michalak 1 gol ve 1 asistle günün yıldızı oldu.

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor... Ligin formda takımı olan ve ikincilik için mücadele eden Konyaspor evinde Gaziantep ile kozlarını paylaştı. Zorlu maçı Konyaspor 4-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

MİCHALAK GÜNÜN YILDIZI OLDU

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Endri Çekiçi, 43. dakikada Ahmed Hassan, 56. dakikada Hadziahmetovic ve 90+4. dakikada Michalak kaydetti. Michalak, maçta 1 gol ve 1 asistle yaparak günün yıldız ismi oldu.

Gaziantep FK'nın tek golü ise; 87. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en az üç kez karşılaştığı takımlar arasında mağlup edemediği tek rakibi Gaziantep FK (2B 3M).

Konyaspor ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kaybeden Gaziantep FK (4G 3B), tek mağlubiyetini Türkiye Kupası'nda deplasmanda aldı (Ocak 2021).

Konyaspor'un Gaziantep FK'yı konuk ettiği ilk lig maçından yeşil-beyazlılar 3-2 galip ayrılırken (Eylül 1998), daha sonraki beş karşılaşmadan toplam iki gol çıktı (Konyaspor 1G-1G Gaziantep FK) ve son üç maç 0-0 sona erdi.

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Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti
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