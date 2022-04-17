Konyaspor sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en az üç kez karşılaştığı takımlar arasında mağlup edemediği tek rakibi Gaziantep FK (2B 3M).

Konyaspor ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kaybeden Gaziantep FK (4G 3B), tek mağlubiyetini Türkiye Kupası'nda deplasmanda aldı (Ocak 2021).

Konyaspor'un Gaziantep FK'yı konuk ettiği ilk lig maçından yeşil-beyazlılar 3-2 galip ayrılırken (Eylül 1998), daha sonraki beş karşılaşmadan toplam iki gol çıktı (Konyaspor 1G-1G Gaziantep FK) ve son üç maç 0-0 sona erdi.