Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kartal deplasmanda galibiyet arıyor! Giresunspor - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 17.4.2022 19:32 Son Güncelleme: 17.4.2022 19:34

Son dakika: Kartal deplasmanda galibiyet arıyor! Giresunspor - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Kartal deplasmanda galibiyet arıyor! Giresunspor - Beşiktaş maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael, çıktığı ilk 2 maçta 4 puan alırken Giresun deplasmanında kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta cezası biten Cyle Larin takıma dönerken cezalı olan Welinton ise maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puan topladı. Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda 39 puan elde etti. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Chiquinho, Shapi, Sergio, Umut.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.

VALERIEN ISMAEL İLE 4 PUAN ADI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ!

Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

LARIN DÖNDÜ, WELINTON CEZALI!

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Welinton, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cyle Larin, karşılaşmada görev alabilecek.

8 OYUNCU CEZA SINIRINDA!

Beşiktaş'ta maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

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Son dakika: Kartal deplasmanda galibiyet arıyor! Giresunspor - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu
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