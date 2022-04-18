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Giriş Tarihi: 18.4.2022 11:01 Son Güncelleme: 18.4.2022 11:04

Murat Özbostan: Cüneyt Çakır’ın önünü açtılar!

MURAT ÖZBOSTAN
Murat Özbostan: Cüneyt Çakır’ın önünü açtılar!

Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, dün istifalarını TFF yönetimine sunarak görevlerinden ayrıldı. Başkan Gündoğdu ve ekibinin istifasını TFF Başkanı Servet Yardımcı istedi.

Merkez Hakem Kurulu baskılara dayanamayarak istifa etti. Başkan Ferhat Gündoğdu ve ekibinin istifasını TFF Başkanı Servet Yardımcı istedi. MHK önemli bir operasyon yapmıştı. Fakat Tahkim Kurulu ve arkasından yaşanan gelişmelerden sonra yalnız kaldılar.

Son haftalarda hakem hatalarının artması, atamalardaki yanlışlar (Özellikle VAR), Fenerbahçe ve Başakşehir kulüplerinin sürekli "İstifa edin" baskısı bu süreci yaşattı. Sabri Çelik 2 defa gelmiş ve gitmiş bir isim. Şimdi 3. kez görev alacak.

Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Orhan Erdemir ve Murat Ilgaz gibi isimler ekibinde yer alabilir. Bugün yarın ismi açıklanır. Bundan sonraki kalan maçlarda 13 hakemden kimler görev yapacak ona bakmak lazım. Cüneyt Çakır'ın sahalara döneceğini düşünüyorum yakında. Futbolda sular ise durulmaz seçime kadar!..

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Murat Özbostan: Cüneyt Çakır’ın önünü açtılar!
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