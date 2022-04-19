Aslan’a 2 dakika yetti

İlk yarıda suskun kalan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede açıldı. 51’de Babel takımını öne geçirirken, 121 saniye sonra Halil maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi
ASLAN BU SEZON EVİNDE İLK KEZ ÜST ÜSTE 4. GALİBİYETİNE ULAŞTI
Aslantepe'de hedefsiz iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede gülen G.Saray oldu. Sarı-kırmızılı takım, küme düşmesi kesinleşmiş Yeni Malatya karşısında ilk 45 dakika tutuktu. Kerem'in frikiğini Abdulsamed doğru yer tutarak önlerken, Pulgar'ın enfes pasıyla savunma arkasına kaçan Babel'in aşırtmasını Awuku kale önünde engelledi. Devrenin en net pozisyonunu Pulgar'ın hatalı pasıyla Yeni Malatya yakaladı, Tetteh'inşutunu Nelsson can havliyleçizgiden çıkardı. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, bir dakikada iki gol buldu. Soldan bindiren Kerem'in ortasında oluşan karambolü Babel bitirdi. Omar'ın adrese teslim ortasına Halil kafayı vurup skoru 2-0'a getirdi. Son yarım saatte Dicko'nun şutlarını Muslera kurtardı, Taylan ve Berkan net fırsattan yararlanamadı, Kerem çok çalışsa da gol atamadı.
LİGİN EN HIZLISI!
Maçın başlangıcından 50 dakika 8 saniye geçtiğinde Babel ile ağları bulan Aslan ikinci gol için hiç beklemedi. 52:09'da bu kez Halil ile fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar 121 saniye sonra bulduğu ikinci golle birlikte, ligde iki golü arasında en kısa süre geçen gollerini attı.
BABEL İÇERİDE COŞUYOR
Sarı-kırmızılıların Ryan Babel ile 1-0 öne geçtiği gol öncesinde ofsayt kararı çıktı. Ancak VAR'da yapılan inceleme sonrasında gol kararı verilirken Hollandalı oyuncunun Süper Lig'de bu sezon attığı 3 gol de iç sahada geldi.
ARDA'DAN TORRENT'E SOĞUK DUŞ
83. dakikada oyuna girmek için kenara gelen Arda Turan'ın tavrı Domenec Torrent'i isyan ettirdi. Deneyimli oyuncunun hareketleri sonrasında Katalan çalıştırıcı ellerini açarak 'yapma böyle' derken ikilinin arasında soğuk rüzgârlar esti