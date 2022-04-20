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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Dostluk transferi

Dostluk transferi

Shakhtar’a, Traore’nin şartları soruldu. Ukrayna’daki belirsizlik sürerse F.Bahçe oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak

Gelecek sezon yapılanması için geniş çaplı bir araştırma yapan Fenerbahçe, rotasını savaş nedeniyle sıkıntı yaşanan Ukrayna'ya kırdı. Hazırlık maçında karşılaşılan Shakhtar Donetsk'e geçtiğimiz yaz transfer edilen Burkina Fasolu golcü Lassina Traore'nin şartları soruldu. 21 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma durumu olması halinde Ukrayna ekibinden masaya oturma sözü alındı.

AJAX'TAN 10 MİLYONA ALINDI
Ukrayna Ligi'nin oynanmaması durumunda oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi gündemde. Lassina Traore, geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Ajax'tan 10 milyon Euro bedelle Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu. Sezona harika bir başlangıç yapmış ancak yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Oyuncunun gelecek sezona hazır hale geleceği, sakatlığının futbol hayatını olumsuz etkilemeyeceği öğrenildi.

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Dostluk transferi
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