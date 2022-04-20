Dostluk transferi

elecek sezon yapılanması için geniş çaplı bir araştırma yapan Fenerbahçe, rotasını savaş nedeniyle sıkıntı yaşanan Ukrayna'ya kırdı. Hazırlık maçında karşılaşılan21 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma durumu olması halinde Ukrayna ekibinden masaya oturma sözü alındı.Ukrayna Ligi'nin oynanmaması durumunda oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi gündemde. Lassina Traore, geçtiğimiz yazShakhtar Donetsk'e transfer olmuştu. Sezona harika bir başlangıç yapmış ancakOyuncunun gelecek sezona hazır hale geleceği, sakatlığının futbol hayatını olumsuz etkilemeyeceği öğrenildi.