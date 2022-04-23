Bundesliga’da Bayern Münih, lige ambargo koydu! Üst üste 10. şampiyonluk geldi...

ÜST ÜSTE 10'UNCU, TOPLAMDA 32'NCİ ŞAMPİYONLUK

Almanya Bundesliga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, bu şampiyonlukla birlikte üst üste 10'uncu, toplamda ise 32'nci kez zirvede yer almayı başardı. Bayern Münih, 2012/2013 sezonundan bu yana Bundesliga'da şampiyon olma başarısı gösteriyor.