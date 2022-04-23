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Giriş Tarihi: 23.4.2022 21:39 Son Güncelleme: 23.4.2022 21:43

Bundesliga'da Bayern Münih, lige ambargo koydu! Üst üste 10. şampiyonluk geldi...

DHA
Bundesliga’da Bayern Münih, lige ambargo koydu! Üst üste 10. şampiyonluk geldi...

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Almanya Bundesliga'nın 31'inci haftasında Bayern Münih, derbi maçta Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 15'inci dakikada Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti.

34'üncü dakikada golcü oyuncusu Robert Lewandowski'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Münih ekibi, soyunma odasına 2-0 önde gitti. Borussia Dortmund, 52'nci dakikada Emre Can'ın penaltıdan attığı gol ile farkı 1'e indirdi: 2-1. 83'üncü dakikada Bayern Münih, Jamal Musiala'nın attığı gol ile skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 75'e yükselten Bayern Münih, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

ÜST ÜSTE 10'UNCU, TOPLAMDA 32'NCİ ŞAMPİYONLUK

Almanya Bundesliga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, bu şampiyonlukla birlikte üst üste 10'uncu, toplamda ise 32'nci kez zirvede yer almayı başardı. Bayern Münih, 2012/2013 sezonundan bu yana Bundesliga'da şampiyon olma başarısı gösteriyor.

Öte yandan Bayern Münih'in 34 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu şampiyonlukla birlikte kariyerinin ilk lig şampiyonluğu kupasını elde etmiş oldu. Sezon başında Alman ekibinin teknik direktörlüğüne getirilen genç teknik adam, ilk sezonunda şampiyon olma başarısı gösterdi.

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Bundesliga'da Bayern Münih, lige ambargo koydu! Üst üste 10. şampiyonluk geldi...
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