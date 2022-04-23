Kadınlar Şampiyonlar Ligi Barcelona - Wolfsburg maçında rekor kırıldı!

Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında dün Barcelona, Wolfsburg'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale çıkan takım oldu. Bu karşılaşma seyirci açısından tarihe geçen bir maç oldu.
KADINLAR MAÇINDA TARİHİ REKOR
Camp Nou'da oynanan maçta toplam 91.648 taraftar, Real Madrid'e karşı çeyrek final için stadyumda olan 91.553'ü taraftar sayısını geride bıraktı. Barcelona, taraftarlara başlama düdüğü çalmadan önce herkesin yerlerini alabilmesi için önceden stadyuma gitmelerini tavsiye etmişti.
DAHA ÖNCEKİ REKOR ABD-ÇİN ARASINDAKİ MAÇTAYDI
Daha önceki rekor bir ay öncesine kadar, ABD ve Çin arasındaki 1999 Dünya Kupası finalindeydi. O maçtaki seyirci rekoru 90.185'ti.