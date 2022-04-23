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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Merkez Hakem Kurulu ilk görevlendirmesini yaparken sıkıntı yaşadı 21.57’de onay verdi!

Merkez Hakem Kurulu ilk görevlendirmesini yaparken sıkıntı yaşadı 21.57’de onay verdi!

Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayseri maçına atandı. Ama bir eksik vardı. Yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran yoktu. Zor ikna olan tecrübeli hakem, MHK’nin onay sisteminin butonuna gece bastı!

Çiçeği burnunda Merkez Hakem Kurulu önceki gün sıkıntılı bir gün geçirdi ve 34. haftanın hakemlerini ancak saat 22.00'de açıklayabildi.. Gün boyunca birçok şehir efsanesi sosyal medyada dolaştı, papatya falları arka arkaya açıldı! Haftanın hakemleri üzerinde tartışan Başkan Sabri Çelik ve ekibi tüm atamaları yaptı.. Hatta kadro dışı kalan isimlerden Cüneyt Çakır'ın da Antalyaspor-Kayserispor maçıyla sahalara dönüşünün kapısı açıldı. Bütün kamuoyu bunu bekliyordu.. Buraya kadar hiçbir sorun yoktu. Böylece Çakır için Dünya Kupası yani Katar yolu da açılmıştı. Atamanın resmiyet kazanması için Cüneyt Çakır'a onay vermesi gerekiyordu. Merkez Hakem Kurulu'nun kullandığı sistemde aldığı görevi onaylaması gereken tecrübeli hakem, bir türlü onay butonuna basmadı. Çünkü Çakır'ın birlikte görev yaptığı yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun kendisiyle beraber Antalyaspor-Kayserispor maçına atanmamıştı. Çakır'ın yanına bu karşılaşma için Deniz Caner Özaral ve Ali Tuna verildi. Çakır yıllardır hem içeride hem dışarıda bu ikili ile maç yönetiyordu. Saatler ilerliyordu.. Çakır'dan onay gelmeyince, MHK, "Seni bekliyoruz" diye uyardı. Çakır, "Yardımcılarımı istiyorum" dedi. MHK düşünmeye başladı ve konu TFF yönetimiyle de paylaşıldı. TFF yönetim kanadı MHK'ye "Konuyu siz kamuoyuna açıklarsınız. Kendisi bilir" dediği öğrenildi. MHK Başkanı Sabri Çelik, Çakır ile bir görüşme daha yaptı.. Krizin büyümesini istemeyen Çakır saat 21.57'de onay vererek herkesi rahatlattı.. Ve 10 saat süren sıkıntı sonrası saat 22.00 gibi hakemler kamuoyu ile paylaşıldı.

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Merkez Hakem Kurulu ilk görevlendirmesini yaparken sıkıntı yaşadı 21.57’de onay verdi!
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