Merkez Hakem Kurulu ilk görevlendirmesini yaparken sıkıntı yaşadı 21.57’de onay verdi!

burnunda Merkez Hakem Kurulu önceki gün sıkıntılı bir gün geçirdi ve 34. haftanın hakemlerini ancak saat 22.00'de açıklayabildi.. Gün boyunca birçok şehir efsanesi sosyal medyada dolaştı, papatya falları arka arkaya açıldı! Haftanın hakemleri üzerinde tartışan Başkan Sabri Çelik ve ekibi tüm atamaları yaptı..maçıyla sahalara dönüşünün kapısı açıldı. Bütün kamuoyu bunu bekliyordu.. Buraya kadar hiçbir sorun yoktu. Böylece Çakır için Dünya Kupası yani Katar yolu da açılmıştı. Atamanın resmiyet kazanması için Cüneyt Çakır'a onay vermesi gerekiyordu. Merkez Hakem Kurulu'nun kullandığı sistemde aldığı görevi onaylaması gereken tecrübeli hakem, bir türlü onay butonuna basmadı.Çakır'ın yanına bu karşılaşma içinverildi. Çakır yıllardır hem içeride hem dışarıda bu ikili ile maç yönetiyordu. Saatler ilerliyordu.. Çakır'dan onay gelmeyince, MHK,diye uyardı. Çakır,dedi. MHK düşünmeye başladı ve konu TFF yönetimiyle de paylaşıldı. TFF yönetim kanadı MHK'yedediği öğrenildi. MHK Başkanı Sabri Çelik, Çakır ile bir görüşme daha yaptı.. Krizin büyümesini istemeyen Çakır saat 21.57'de onay vererek herkesi rahatlattı..