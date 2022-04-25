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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Başarı 10’dan sorulur

BÜLENT TİMURLENK
Başarı 10’dan sorulur

Bundesliga’da üst üste 10. şampiyonluğuna ulaşırken, bu sekansta ikincilere toplam 137 puan fark atan Bavyera kulübü müthiş organizasyon yapısıyla bu seriyi 15’e bile yükseltebilir. Ama yoluna bir Villarreal çıkmazsa...

Jürgen Klopp yönetiminde Borussia Dortmund şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Almanya Kupası finalinde Bayern Münih'i Lewandowski'nin hat-trick yaptığı 90 dakikada 5-2 ile ezdiğinin üzerinden 10 yıl geçti. O kadrodan Hummels ve Lewandowski, Bayern'in yolunu tutacak ve bugün kaleci Neuer'in de yer aldığı takım 2012'de yaşadıklarını bir daha yaşamayacaktı. O kadrodan yıllar sonra Gomez'in Beşiktaş'a, Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye geldiğini de not düşelim... Bayern Münih arka arkaya 10'uncu, toplamda 31'inci şampiyonluğuna yine çok kolay ulaştı. 10 yılda ikincilere attıkları puan farkı ise 137.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARININ EN BÜYÜK ÖRNEĞİ
Bundesliga 1'de 4 şampiyonluk kazanmış Werder Bremen ve Hamburg 2. Lig'deler. İki şampiyonluk kazanmış Kaiserslautern ise 3. Lig'de. "Sürdürülebilir başarı"nın futbol sahnesinde baş aktörü Bayern Münih. En yakın rakiplerinin yıldızlarını (Lewandwoski, Mario Götze, Matz Hummels, Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano) kadrosuna katan, Almanya'da yasa gereği kulüplerin yabancı sermayeye satılamaması ve müthiş organizasyon yapısıyla Bavyera kulübü bu 10'luk seriyi 15'e de çıkartabilir elbette ama futbolun uslanmaz bir tarafı var: 50 bin nüfuslu Villarreal sizi Şampiyonlar Ligi'nin dışına atabilir...

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Başarı 10’dan sorulur
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