Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Panzerler Rıdvan için masada
Giriş Tarihi: 25.4.2022

Panzerler Rıdvan için masada

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Panzerler Rıdvan için masada

İki Alman ekibi Frankfurt ve Hoffenheim, 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş’la temas kurdu. Kısa süre içerisinde resmi teklif yapılacak ve pazarlıklar başlayacak. Frankfurt bir adım önde

Bu sezon performansı ile takımın vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz için Alman kulüpleri atağa kalktı. Beşiktaş ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunan oyuncuyu Fransız ve Alman ekipleri yakın takibini sürdürürken Panzerler vites yükseltti ve 2 takım, Kartal'la temasa geçti. Geçtiğimiz sezon Stuttgart, Rıdvan için nabız yoklarken bu sezon ise Eintracht Frankfurt ve Hoffenheim masada. Yönetim, oyuncu için tekliflere açık olduklarını belirtip transferin yolunu açtı. E.Frankfurt'un futbol direktörü Ben Manga'nın ısrarla istediği oyuncu için yakın bir zamanda Beşiktaş'a resmi teklifi yapacağı öğrenildi. Hoffenheim cephesi ise sol bekleri David Raum'u Juventus'a satması halinde yerini Rıdvan Yılmaz ile doldurmak istiyor.

CAN SAKATLANDI, İŞLER DEĞİŞTİ
İLK 3 maçında kadroyu cezalı Welinton dışında hiç bozmayan Valerien İsmael, ilk kez Kasımpaşa karşısında değişikliğe gidip, N'Koudou'yu 11'de sahaya sürecekti. Ancak siyahbeyazlılara dün Can Bozdoğan'dan kötü haber geldi. 22 Nisan'daki idmanda ayağına darbe alan 21 yaşındaki orta sahanın ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme yaralanması tespit edildi. Böylece Can kadrodan çıkarıldı. Orta sahada formayı Pjanic devralırken, 3 yerli kuralından dolayı sol kanat forvet Güven Yalçın'a emanet edildi.

EVİNDE KARTAL KESİLİYOR!
KASIMPAŞA'YI konuk ettiği son 8 lig maçında 7 defa kazanıp sadece 1 beraberlik alan Kartal, bugün rakibini bir kez daha sahasında ağırlıyor. Vodafone Park'taki mücadele için taraftarın ilgisi de artarken havanın da güzel olması ile birlikte 30 bin seyirci barajının aşılması bekleniyor. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa'da seçimin galibi belli oldu! Le Pen'den ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik tiyatrosu' deşifre oldu! Bakan Dönmez: Kendinizi bilerek karanlığa mı gömdünüz?
Son dakika magazin haberi: Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Nikah şahidi Safiye Soyman oldu
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Çok konuşulacak trafik sigortası kararı geldi
Başkan Erdoğan’dan ‘2023’ vurgusu! “Şimdiden bir Üsküdarlı olarak ilan ediyorum”
Türk hava savunma sistemleri için devrim! Dünya bu tesisi konuşacak
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Son dakika: İngiliz basınından 'TÜRKİYE' provokasyonu
Son dakika: Sarıyer'de feci kaza! İETT otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
SABAH'ın hediye haberi CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı! Özel kalemden artanlar Kılıçdaroğlu'na gidiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Panzerler Rıdvan için masada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA