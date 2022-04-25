Panzerler Rıdvan için masada

Bu sezon performansı ile takımın vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz için Alman kulüpleri atağa kalktı.oyuncuyu Fransız ve Alman ekipleri yakın takibini sürdürürken Panzerler vites yükseltti ve 2 takım, Kartal'la temasa geçti. Geçtiğimiz sezon Stuttgart, Rıdvan için nabız yoklarken bu sezon ise Eintracht Frankfurt ve Hoffenheim masada. Yönetim, oyuncu için tekliflere açık olduklarını belirtip transferin yolunu açtı.oyuncu için yakın bir zamanda Beşiktaş'a resmi teklifi yapacağı öğrenildi.yerini Rıdvan Yılmaz ile doldurmak istiyor.İLK 3 maçında kadroyu cezalı Welinton dışında hiç bozmayan Valerien İsmael, ilk kez Kasımpaşa karşısında değişikliğe gidip, N'Koudou'yu 11'de sahaya sürecekti. Ancak siyahbeyazlılara dün Can Bozdoğan'dan kötü haber geldi.Böylece Can kadrodan çıkarıldı. Orta sahada formayı Pjanic devralırken, 3 yerli kuralından dolayı sol kanat forvet Güven Yalçın'a emanet edildi.KASIMPAŞA'YI konuk ettiği son 8 lig maçında 7 defa kazanıp sadece 1 beraberlik alan Kartal, bugün rakibini bir kez daha sahasında ağırlıyor. Vodafone Park'taki mücadele için taraftarın ilgisi de artarken havanın da güzel olması ile birlikte 30 bin seyirci barajının aşılması bekleniyor.