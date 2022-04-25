Panzerler Rıdvan için masada

İki Alman ekibi Frankfurt ve Hoffenheim, 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş’la temas kurdu. Kısa süre içerisinde resmi teklif yapılacak ve pazarlıklar başlayacak. Frankfurt bir adım önde
Bu sezon performansı ile takımın vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz için Alman kulüpleri atağa kalktı. Beşiktaş ile2023 Haziran ayına kadar kontratıbulunan oyuncuyu Fransız ve Alman ekipleri yakın takibini sürdürürken Panzerler vites yükseltti ve 2 takım, Kartal'la temasa geçti. Geçtiğimiz sezon Stuttgart, Rıdvan için nabız yoklarken bu sezon ise Eintracht Frankfurt ve Hoffenheim masada. Yönetim, oyuncu için tekliflere açık olduklarını belirtip transferin yolunu açtı. E.Frankfurt'un futbol direktörü BenManga'nın ısrarla istediği oyuncu için yakın bir zamanda Beşiktaş'a resmi teklifi yapacağı öğrenildi. Hoffenheim cephesi ise sol bekleriDavid Raum'u Juventus'a satmasıhalinde yerini Rıdvan Yılmaz ile doldurmak istiyor.
CAN SAKATLANDI, İŞLER DEĞİŞTİ
İLK 3 maçında kadroyu cezalı Welinton dışında hiç bozmayan Valerien İsmael, ilk kez Kasımpaşa karşısında değişikliğe gidip, N'Koudou'yu 11'de sahaya sürecekti. Ancak siyahbeyazlılara dün Can Bozdoğan'dan kötü haber geldi. 22Nisan'daki idmanda ayağına darbe alan 21 yaşındaki ortasahanın ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilmeyaralanması tespit edildi. Böylece Can kadrodan çıkarıldı. Orta sahada formayı Pjanic devralırken, 3 yerli kuralından dolayı sol kanat forvet Güven Yalçın'a emanet edildi.
EVİNDE KARTAL KESİLİYOR!
KASIMPAŞA'YI konuk ettiği son 8 lig maçında 7 defa kazanıp sadece 1 beraberlik alan Kartal, bugün rakibini bir kez daha sahasında ağırlıyor. Vodafone Park'taki mücadele için taraftarın ilgisi de artarken havanın da güzel olması ile birlikte 30 bin seyirci barajının aşılması bekleniyor. 20.30'da başlayacak karşılaşmayıYasin Kol yönetecek.