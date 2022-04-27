Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çimler ağladı!
Giriş Tarihi: 27.4.2022

Çimler ağladı!

Çimler ağladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final serüveni dün efsanevi bir maçla başladı. Tam 7 golün atıldığı karşılaşmada Manchester City, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. Kevin de Bruyne ve Gabriel Jesus ile 2-0 öne geçen İngiliz devine Real Madrid, Benzema ile yanıt verdi. Foden ile City farkı tekrar 2'ye çıkarsa da bu kez Vinicius Junior sahne aldı: 3-2. Bernardo Silva skoru 4-2 yaparken, Benzema yine klasını konuşturdu. Yıldız futbolcu, 82'de kazanılan penaltıyı 'Panenka' vuruşuyla filelere yolladı. Böylece Benzema son 3 Şampiyonlar Ligi maçında 8. golünü atmış oldu. Rövanş haftaya çarşamba günü Bernabeu'da oynanacak. Bugün ise Liverpool ve Villarreal kozlarını paylaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbete götüren eylemler
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika: İçişleri duyurdu! TÜGVA binasına patlayıcı bırakan terörist yakalandı
Emekli maaşları için son dakika 1 Mayıs sürprizi: Gözler Bakan Bilgin'in açıklayacağı detaylarda
Son dakika: Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özgür Özel'e peş peşe tepkiler: Bu milletin iradesine hakarettir...
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
Emine Erdoğan tek tek ilgilendi: “Onlar omuzlarında yük değil, sevgi taşıyor!”
Son dakika: "Türkiye'nin ömrü uzun değil" diyen HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma
Son dakika: BM'den radikal karar! Hesap sorulacak!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
ARKADAŞINA GÖNDER
Çimler ağladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA