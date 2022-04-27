Çimler ağladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final serüveni dün efsanevi bir maçla başladı. Tam 7 golün atıldığı karşılaşmada Manchester City, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. Kevin de Bruyne ve Gabriel Jesus ile 2-0 öne geçen İngiliz devine Real Madrid, Benzema ile yanıt verdi. Foden ile City farkı tekrar 2'ye çıkarsa da bu kez Vinicius Junior sahne aldı: 3-2. Bernardo Silva skoru 4-2 yaparken, Benzema yine klasını konuşturdu. Yıldız futbolcu, 82'de kazanılan penaltıyı 'Panenka' vuruşuyla filelere yolladı. Böylece Benzema son 3 Şampiyonlar Ligi maçında 8. golünü atmış oldu. Rövanş haftaya çarşamba günü Bernabeu'da oynanacak. Bugün ise Liverpool ve Villarreal kozlarını paylaşacak.