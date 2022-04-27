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Giriş Tarihi: 27.4.2022 12:15 Son Güncelleme: 27.4.2022 12:22

Mergim Berisha’nın evliliği bitiyor! Büyük kriz…

Mergim Berisha’nın evliliği bitiyor! Büyük kriz…

Bu sezon Salzburg’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Alman forvet Mergim Berisha’nın özel hayatında fırtınalar kopuyor. Sarı lacivertli formayla çıktığı 33 maçta 8 gol 3 asist yapan oyuncu, karısıyla ayrılık derecesine geldi. İşte tüm detaylar…

Fenerbahçeli Mergim Berisha, Süper Lig'in ilk yarısında sağ arka üst adale sakatlığı sebebiyle 22 Aralık'ta oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyememişti. Yıldız golcünün eşi Vesa Vllasaliu, Alman golcünün kendisi yüzünden sakatlandığı iddialarına sert tepki göstermişti.

Berisha ile ilgili olarak Karagümrük maçından 1 gün önce sarı lacivertliler "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası Acıbadem Sağlık Hastanesi'nde kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklaması yaparken 23 yaşındaki futbolcu Olimpiyat Stadı'ndaki maçta görev yapamadı.

TARAFTARLAR FOTOĞRAFA YORUM YAĞDIRMIŞTI

Bu gelişmelerin ardından Alman oyuncunun sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu havaya kaldırırken çekilen fotoğrafı gündem oldu. Berisha'nın fotoğraf çektirmek için sevgilisini havaya kaldırdığı sırada sakatlandığını belirten sarı lacivertli taraftarlar, Vllasaliu'nun Instagram'dan yaptığı paylaşıma adeta yorum yağdırdı.

"BANA ŞİŞMAN MI DEMEK İSTİYORSUNUZ?"

Fotoğraflara yapılan yorumlar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vesa Vllasaliu tepkilere isyan ederken, erkek arkadaşını kendisinin sakatladığı iddialarına şu yanıtı verdi: "Kimseye saygınız yok. Özellikle siz erkekler! Boyum 1.83. Kilom 66 ve siz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz? Berisha'ya ben mi zarar veriyorum? Allah hepinizin yardımcısı olsun."

BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASINDA DA KÜFÜRLERE YANIT VERMİŞTİ

Vesa Vllasaliu daha önce de 19 Eylül'deki Başakşehir maçındaki performansıyla eleştirilen Berisha için yapılan küfürlü yorumlara yine sosyal medyadan verdiği yanıt ile dikkat çekmişti. Yorumları paylaşan Vllasaliu hakaretler için şu paylaşımı yapmıştı: "Sevgili taraftarlar ve profilimi gizliden takip edenler, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere karşılık vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum."

BERISHA'NIN GOLLERİ SONRASI TARAFTARLA ARASINI DÜZELTTİ

Vesa Vllasaliu, yaşanan bu olayların ardından taraftarlarla arayı düzeltti. Forvet oyuncusunun formsuzluğu yüzünden bazı taraftarlardan çirkin mesajlar alan Vesa, 3-0'lık Antwerp zaferinin ardından buzlaı eritmişti. Instagram hikayelerini adeta Fenerbahçe paylaşımlarıyla doldurdu. Sabah yaptığı paylaşımda, "Ne güzel bir gün, çok mutluyum" ifadesine yer verdi. Taraftarlar sosyal medyada bu paylaşıma yorum yağdırdı. Vllasaliu daha sonrasında profiline ise Fenerbahçeli formalı pozunu koydu.

BERISHA TAKİPTEN ÇIKTI, FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Tüm bunların ardından Mergim Berisha - Vesa Vllasaliu evliliğinde kriz yaşanıyor. erisha, Instagram'da Vesa Vllasaliu ile olan fotoğraflarını kaldırdı ve takipten çıkardı. Ancak Vesa Vllasaliu'nun fotoğrafları kaldırmadığı ve profilinde Berisha'yı kalp emojisiyle simgelediği görüldü. Ayrılığın tek sadece Berisha tarafında olabileceği ifade edildi.

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Mergim Berisha’nın evliliği bitiyor! Büyük kriz…
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