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Giriş Tarihi: 27.4.2022 23:48 Son Güncelleme: 28.4.2022 00:15

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ikinci yarıda açıldı! Villarreal yıkıldı...

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ikinci yarıda açıldı! Villarreal yıkıldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu sezon Premier Lig'de de şampiyonluk yarışı veren Liverpool, Devler Ligi final yolunda Villarreal'i sahasında 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla rövanş öncesi avantaj sağlayan Liverpool, tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Yarı final ilk maçında sahasında Villarreal'i ağırlayan Liverpool, Anfield Road'daki mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında baskısını arttıran İngiliz devi, üst üste girdiği pozisyonlarla 53 ve 56. dakikalarda golleri buldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Henderson ve Mane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesi avantaj yakalayan Liverpool, tur kapısını araladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü İspanya'da El Madrigal Stadı'nda oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ikinci yarıda açıldı! Villarreal yıkıldı...
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