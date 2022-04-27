Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ikinci yarıda açıldı! Villarreal yıkıldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Yarı final ilk maçında sahasında Villarreal'i ağırlayan Liverpool, Anfield Road'daki mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında baskısını arttıran İngiliz devi, üst üste girdiği pozisyonlarla 53 ve 56. dakikalarda golleri buldu.
Bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesi avantaj yakalayan Liverpool, tur kapısını araladı.
Karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü İspanya'da El Madrigal Stadı'nda oynanacak.