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Giriş Tarihi: 28.4.2022

Fırtına’dan büyük jest!

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan büyük jest!

Trabzonspor, yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşmesini feshettiği Edgar IE, sezonu kapatan Gervinho ile farklı takımlara kiralanan Yusuf Sarı ve Abdulkadir Parmak’ı da şampiyonluk kutlamalarına davet etti

Şampiyonluk kupasına kavuşmak için gün sayan Trabzonspor Kulübü, bu mücadelede emeği geçen herkese hakkını vermek için harekete geçti. Kimseyi es geçmek istemeyen bordo-mavililer, kutlamalara davet edilecek kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda listesini hazırlayan yönetim, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Gervinho, yine ağır sakatlığı yüzünden sözleşmesi feshedilen Edgar IE ile Çaykur Rizespor'a kiralanan Yusuf Sarı ve Kayserispor'a kiralanan Abdulkadir Parmak'a da kutlamalarda takımın yanında olması için davet gönderdi. Ayrıca kulüp yetkililerinin malzemecisinden, stadyum elemanlarına kadar herkesin büyük zaferin finalinde yer almasını çok istediği öğrenildi.

İKİ DEV EKRAN KURULACAK
Maça bilet bulamayan Trabzonsporlu taraftarlar, stadyum etrafına dev ekran kurulmasını talep etmişti. Ancak bu isteğe İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan onay çıkmadı. Stat dışına sadece Avni Aker Millet Bahçesi ve Ortahisar Belediye binası önüne iki dev ekran kurulması konusunda anlaşma sağlandı.

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Fırtına’dan büyük jest!
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