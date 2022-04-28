Fırtına’dan büyük jest!

Şampiyonluk kupasına kavuşmak için gün sayan Trabzonspor Kulübü, bu mücadelede emeği geçen herkese hakkını vermek için harekete geçti.Bu kapsamda listesini hazırlayan yönetim, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Gervinho, yine ağır sakatlığı yüzünden sözleşmesi feshedilen Edgar IE ile Çaykur Rizespor'a kiralanan Yusuf Sarı ve Kayserispor'a kiralanan Abdulkadir Parmak'a da kutlamalarda takımın yanında olması için davet gönderdi.Maça bilet bulamayan Trabzonsporlu taraftarlar, stadyum etrafına dev ekran kurulmasını talep etmişti. Ancak bu isteğe İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan onay çıkmadı. Stat dışına sadece Avni Aker Millet Bahçesi ve Ortahisar Belediye binası önüne iki dev ekran kurulması konusunda anlaşma sağlandı.