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Giriş Tarihi: 30.4.2022 21:48 Son Güncelleme: 30.4.2022 21:48

Manchester City kazandı, Norwich City küme düştü!

AA
Manchester City kazandı, Norwich City küme düştü!

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 4-0 mağlup etti. Ayrıca Aston Villa deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan son sıradaki Norwich City, bitime dört hafta kala ligden düştü.

Liverpool ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi, 13. dakikada Rodri, 54. dakikada Nathan Ake, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 90+3. dakikada Fernandinho'nun attığı gollerle galibiyete uzandı. Bu galibiyetle puanını 83'e çıkaran Manchester City, bir puan farkla Liverpool'dan liderlik koltuğunu geri aldı. Küme düşme tehlikesi yaşayan Leeds United ise 34 puanla 17. sırada kaldı.

KÜME DÜŞEN İLK TAKIM NORWİCH CİTY

Premier Lig'de bu sezon küme düşmesi kesinleşen ilk takım Norwich City oldu. Aston Villa deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan son sıradaki Norwich City, bitime dört hafta kala ligden düştü.

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Manchester City kazandı, Norwich City küme düştü!
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