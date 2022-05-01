Milan tek golle 3 puanı aldı, zirvedeki yerini korudu!

Milan, bu galibiyetle puanını 77'ye çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Milan, henüz bu hafta maçını oynamayan en yakın takipçisi Inter ile puan farkını da maç fazlasıyla 5'e çıkarmış oldu. Bugünkü maçla Milan'ın yenilmezlik serisi de 13 maça çıktı. Konuk Fiorentina ise 56 puanla 7. sırada kalırken, ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.