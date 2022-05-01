Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan tek golle 3 puanı aldı, zirvedeki yerini korudu!
Giriş Tarihi: 1.5.2022 19:11 Son Güncelleme: 1.5.2022 19:12

Milan tek golle 3 puanı aldı, zirvedeki yerini korudu!

AA
Milan tek golle 3 puanı aldı, zirvedeki yerini korudu!

İtalya Serie A'nın 35. haftasında lider Milan, sahasında 82. dakikada Rafael Leao'nun attığı golle Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile orta sıralardaki Fiorentina'yla karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada Rafael Leao attı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti ve Milan, Fiorentina'yı 1-0 yenerek şampiyonluk için kalan haftalarda kritik bir galibiyet elde etmiş oldu.

Milan, bu galibiyetle puanını 77'ye çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Milan, henüz bu hafta maçını oynamayan en yakın takipçisi Inter ile puan farkını da maç fazlasıyla 5'e çıkarmış oldu. Bugünkü maçla Milan'ın yenilmezlik serisi de 13 maça çıktı. Konuk Fiorentina ise 56 puanla 7. sırada kalırken, ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.

JUVENTUS, BONUCCI'NİN GOLLERİYLE KAZANDI!

Ligi gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir noktada tamamlamak isteyen Juventus da ligin son sırasındaki Venezia'yı konuk etti. Siyah-beyazlı takım, Venezia'yı 7. ve 76. dakikada Leonardo Bonucci'nin attığı gollerle 2-1 yendi. Konuk ekibin tek golünü ise 71. dakikada Mattia Aramu attı.

Venezia'yı 2-1 mağlup eden Juventus, puanını 69'a yükseltti ve 4. basamaktaki yerini korudu. Venezia ise ligdeki 22. yenilgisini aldı. Ligin 35. haftasında bugün oynanan diğer maçta, Torino, Empoli'yi deplasmanda 3-1 yendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret ve 1 Mayıs açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
SON DAKİKA: Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
SON DAKİKA: Enflasyonun zirveden iniş tarihi! Mayıs sonrası düşüş başlar
SON DAKİKA | Anzelika Srabiants balkondan düşmüştü: Ukraynalı modelin son konuşması ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Son dakika: "ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna savaşını dünyaya yayacak!"
Son dakika: Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti! 'Trabzonspor camiasını...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan tek golle 3 puanı aldı, zirvedeki yerini korudu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA