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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Çaykur Rizespor Göz-Göz’e patladı

Çaykur Rizespor Göz-Göz’e patladı
SÜPER Lig'de küme düşme potasında yer alan ve havlu atmaması için tüm maçlarını kazanıp, Gaziantep FK'nın da hepsini kaybetmesini bekleyecek olan Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'ye gol yağdırdı: 7-1. Maçın 7. dakikasında Baku'nun golüyle geri düşen Karadeniz ekibi, şoku çabuk atlattı. 16'da Kahraman kendi ağlarını sarsarken, 19'de Cisse 2-1'i buldu. 34 ve 53'te Gedson Fernandes skoru 4'ledi. Yusuf Sarı 68'de 5. golü atarken Pohjanpalo '6' dedi, son sözü 88'de Ronaldo söyledi: 7-1. Bu sonuçla Rizespor ligde kalma umutlarını sonraki haftalara taşıdı. Göztepe'nin küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

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Çaykur Rizespor Göz-Göz’e patladı
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