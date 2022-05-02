Çaykur Rizespor Göz-Göz’e patladı

SÜPER Lig'de küme düşme potasında yer alan ve havlu atmaması için tüm maçlarını kazanıp, GaziantepFK'nın da hepsini kaybetmesini bekleyecekolan Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'ye gol yağdırdı: 7-1. Maçın 7. dakikasında Baku'nungolüyle geri düşen Karadeniz ekibi, şoku çabuk atlattı. 16'da Kahramankendi ağlarını sarsarken, 19'de Cisse 2-1'i buldu. 34 ve 53'te GedsonFernandes skoru 4'ledi. Yusuf Sarı 68'de 5. golü atarken Pohjanpalo '6' dedi, son sözü 88'de Ronaldo söyledi: 7-1. Bu sonuçla Rizespor ligde kalma umutlarını sonraki haftalara taşıdı. Göztepe'nin küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.