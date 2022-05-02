Çaykur Rizespor Göz-Göz’e patladı

SÜPER Lig'de küme düşme potasında yer alan ve havlu atmaması içinÇaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'ye gol yağdırdı: 7-1. Maçın 7. dakikasındaKaradeniz ekibi, şoku çabuk atlattı. 16'da19'de2-1'i buldu. 34 ve 53'teskoru 4'ledi.68'de 5. golü atarken'6' dedi, son sözü 88'desöyledi: 7-1. Bu sonuçla Rizespor ligde kalma umutlarını sonraki haftalara taşıdı. Göztepe'nin küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.