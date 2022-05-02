N’Koudou kanatlandırdı

Montero 82'de oyundan atılırken Cardoso 90+6'da farkı 1'e indirdi ancak bu ev sahibi için yeterli olmadıkupalarına katılım adına galibiyete ihtiyacı olan Beşiktaş, Kayserispor karşısında Valerien İsmael'in yeni tercihleriyle sahaya çıktı. Fransız hoca, merkezde Atiba ve Emirhan ikilisini birlikte oynatırken önlerinde ise Larin, Batshuayi ve Ghezzal'ı sahaya sürdü.Ev sahibi takım Mame Thiam'ın penaltı golüyle öne geçti. İkinci yarıya duran toptan atılan golle başlayan siyah-beyazlılar, dengeyi kurdu. 71'de N'Koudou, Kenan ve Alex'i aynı anda sahaya süren ve hücum üçlüsünü değişen Valerien ismael maçı da çözdü.Son dakikada gelen Cardoso'nun golü Kayseri'ye yetmedi.DOMAGOJ Vida'nın yoklunda ilk 11'de sahaya çıkan Serdar Saatçı, A takımla 12. resmi maçında ilk kez ağları sarstı. 19 yaşındaki futbolcu, ilk asistini de siyah-beyazlıların İstanbul'da Kayserispor'u 4-2 yendiği karşılaşmada yapmıştı. Bu arada genç oyuncu maçın ardından ne hissettiğinin sorulması üzerine, "Çok duygu hissetmiyorum, sadece mutluyum. Aileme ve çok sevdiğim kişiye armağan ediyorum. İnşallah daha nicelerini atarım. Beşiktaş taraftarından Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler" dedi.Kevin N'Koudou, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Fransız yıldız, "Geriye düştükten sonra çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Bunu Kasımpaşa karşısında gerçekleştirememiş ve kötü bir yenilgi almıştık. Aslında başından beri bunu yapmamız gerekiyordu. Sakatlıktan dolayı kötü bir sezon geçirdim. Şükür sahalara döndüm ve performansımı yükseltmeye başladım. Derbide kenarda da olsam, sahada da olsam hocamın istediklerini en iyi şekilde verecek bir futbolcuyum" dedi.YAŞADIĞI sakatlık nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçıran Kevin N'Koudou, Kayseri karşısında galibiyetin baş mimarı olurken, uzun süren sessizliğini de bitirmiş oldu.En son 11 Eylül 2021 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran N'Koudou, toplam gol sayısını ise 4'e yükseltti.Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öncelikli hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu söyledi. Deplasmanda 1-0 kaybettikleri Trabzonspor ile gelecek hafta yarı final rövanş maçına çıkacak olan sarı-kırmızılıların başkanı, yenilgiyi ise Mert'in sakatlanıp çıkmasına ve tempolarının düşmesine bağladı.