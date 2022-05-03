Sevgilisini darbettiği iddia edilen Fenerbahçeli Mergim Berisha hapis cezası alabilir

Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Dilekçede Berisha'nın rezidansın güvenlik görevlilerine; "Vllasaliu'yu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.

Dilekçede, "Müvekkilin yegane gayesi faturaları dahi kendisine ait olan özel eşyalarını alıp karşı tarafla olan tüm ilişkisini sonlandırmaktır. Ancak müvekkilin şikayet edilen tarafından tekrar fiziki şiddete maruz kalma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bunun yanında kendisi, vekil edene farklı şekilde küfür ve hakaret içeren söylemler kullanmaktadır" şeklinde ifadeler kullandı. Dilekçede Berisha'nın Vllasali'yu tehdit ettiği de iddia edildi.

Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne sürülen dilekçede Vllasaliu'nun Berisha'dan şikayetçi olduğu vurgulandı. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.