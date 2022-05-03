Trabzonspor’dan şampiyonluk rekoru! Dünya ’İnanılmaz’ diye yorumladı

'ORADA OLMAK İSTİYORUM'

Yüz binlerce kişinin hep birlikte telefonlarının ışığını açarak katıldığı kutlamalar sırasında yapılan gösteri sosyal medyada en çok paylaşılan görsel oldu. Birçok uluslararası medya organı da bu anın video ve görsellerini paylaşıp, "Trabzonspor taraftarlarının uzun süreli şampiyonluk hasreti bu inanılmaz kutlamalarla sona erdi" ifadelerine yer verdi. Öne çıkan bazı yorumlar ise şöyleydi: "Dünya'daki tartışmasız en iyi şampiyonluk kutlaması", "Bir dahaki sefere orada olmak istiyorum", "Tomorrowland dahi bu kadar güzel değil", "Kaç kere izledim bilmiyorum" ve "O an orada olmak için çok şeyi feda ederdim."