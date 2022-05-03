Trabzonspor’dan şampiyonluk rekoru! Dünya ’İnanılmaz’ diye yorumladı

38 yıllık şampiyonluk hasreti son bulan Trabzonspor taraftarı, yaptıkları şovla dünyada ses getirdi. Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan seyirciler, dünyada en çok paylaşılan videolar arasında yer alsa da en fazla beğeni alan ve izleyenleri kendisine hayran bırakan kutlama şehir merkezinde yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stantta sunucu Aslan Kar'ın organize ettiği gece yarısı kutlamalarında Belçika'nın Boom kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen elektronik müzik festivali Tomorrowland gölgede bırakıldı.
'ORADA OLMAK İSTİYORUM'
Yüz binlerce kişinin hep birlikte telefonlarının ışığını açarak katıldığı kutlamalar sırasında yapılan gösteri sosyal medyada en çok paylaşılan görsel oldu. Birçok uluslararası medya organı da bu anın video ve görsellerini paylaşıp, "Trabzonspor taraftarlarının uzun süreli şampiyonluk hasreti bu inanılmaz kutlamalarla sona erdi" ifadelerine yer verdi. Öne çıkan bazı yorumlar ise şöyleydi: "Dünya'daki tartışmasız en iyi şampiyonluk kutlaması", "Bir dahaki sefere orada olmak istiyorum", "Tomorrowland dahi bu kadar güzel değil", "Kaç kere izledim bilmiyorum" ve "O an orada olmak için çok şeyi feda ederdim."
Karadeniz fırtınasının ligi kasıp kavuracağı daha ilk maçta belli olmuştu. Zorlu maratona bordo-mavililer, Malatya'da başladı. 5-1'lik galibiyeti Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny'nin golleri getirdi. 2. haftada konuk Sivas'tı. Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleri ile 2-1 kazanılan Sivas maçı sonrası rota 44 yıl sonra lige dönen komşu Giresun oldu. Bordo-mavililer, bu mücadelede çok zorlansa da Nwakaeme'nin maçın hemen başında attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
3'te 3 yapan Trabzonspor'un ilk ciddi sınavı da Galatasaray ile oldu. 2-0 geriye düşen bordo-mavilerde Avcı, 37. dakikada Abdülkadir Ömür ve İsmail'i kenara alarak Yusuf Sarı ve Trondsen'i sahaya sürdü. 2-2'lik skorla ilk puan kaybı da yaşandı. Avcı'nın "Oyundan memnunum ama skordan değilim" sözü ise Trabzonspor'un sezon boyu vereceği mücadelenin sonuç odaklı olacağının ilk sinyaliydi. 5. haftada, Kasımpaşa'yı Bakasetas'ın golüyle deviren Trabzonspor 13 puanla bir anda Beşiktaş ile zirvenin ortağı oldu.
DURAKLAMA DEVRİ
6 ve 7. haftalar istenildiği gibi geçmedi. Bordo-mavililer, Cornelius ile 1-0 öne geçtiği Konya maçında rakibin kendi kalesine attığı golle 2-2'ye razı oldu. Hemen ardından Alanyaspor maçı da Cornelius'un attığı golle beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, oynadığı son 4 maçta sadece bir galibiyet alıp, 6 puan kaybı yaşamıştı. Hakemlerin tartışıldığı haftada Avcı'nın "Herkes itiraz ediyor. Sahanın içinde kalmak istiyorum. Her şeye konuşuluyor. O zaman nasıl oyun oynanacak? Hep mi kavga, hep mi tartışma?" sözleri damga vurdu. Bu beraberlikler sonucunda, Beşiktaş'ın da puan kayıpları almasıyla liderlik koltuğu Fenerbahçe'nin eline geçmişti. Ancak Trabzonspor 8. haftada deplasmanda aldığı 2-1'lik Kayserispor galibiyetiyle artık yeniden yarışın en iddialı adaylarından birisiydi. Trabzonspor'u bu maçta da ayağa kaldıran, attığı iki golle Bakasetas olmuştu.
HİKÂYE F.BAHÇE MAÇI İLE BAŞLADI
9. haftadaki F.Bahçe maçı ile şampiyonluk hikâyesi de resmen başladı. Bordo-mavililer, Trabzon'a lider gelen sarı-lacivertliler karşısında 1-0 geriye düşünce taraftarlarda bir anlık karamsarlık oluştu. Ancak ilk 8 haftada 5 gol, 3 asistle takımını sırtlayan isimlerden Bakasetas sahneye çıktı. Yunan oyuncu biri penaltıdan attığı 2 golle takımını öne geçirirken maçtaki son sözü Yusuf Sarı söyledi. Fırtına, 3-1 kazanıp liderliği de ele geçirdi ve bu karşılaşmadan sonra bir daha zirveden inmedi.
KASKETLİLER GERİ DÖNDÜ!
F.Bahçe galibiyeti sonrası Trabzonspor ile şampiyonluk kelimesi birlikte anılmaya başlandı. Maça, Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile özdeşleşen kasketi takarak çıkan Abdullah Avcı, efsanenin geri döndüğünün sinyallerini verdi. Avcı'nın ağzından ilk kez şampiyonluk kelimesi çıkarken "Şampiyonluk yolunda giderken böyle maçlar süreci hızlandıracak" dedi.