Cenk Tosun kararsızlığı!

Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun'un kulağı Beşiktaş'ta. İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi ay sonu bitecek olan tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Beşiktaş yönetimi görüşmeleri durdurmuştu. Devre arasında milli futbolcuyla temas kuran siyah-beyazlılar yeni sezondaancak sakatlığı sonrası işler değişti. Uzun süredir İstanbul'dan beklediği görüşme haberini alamayan deneyimli oyuncunun Beşiktaş'a geri dönmek ve yeniden kendisini ait olduğu yerde bulmak istediği kaydedildi.Buna karşılık yönetim transfer için kararsızlık yaşıyor. Bunun nedeni sakatlık. Üst adalesinden problem yaşayanağustosta sahalara dönebilecek. Milli futbolcunun Başkanmaliyetleri düşürmek isteyen Beşiktaş'ta Cenk riskine girilip girmemesine duygusal bakılmıyor.2017-18 sezonunun devre arasında rekor bir rakamla 22.5 milyon Euro bonservis ve bonuslarla birlikte Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun siyah-beyazlılara toplamda 25 milyon Euro kazandırdı. İngiltere kariyeri istediği gibi ilerlemeyen Cenk, Crystal Palace dışında geçtiğimiz sezon da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 3 maçta 11 dakika forma giyebildi.