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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Cenk Tosun kararsızlığı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Cenk Tosun kararsızlığı!

Beşiktaş’ın eski golcüsü geri dönmeye hazır ama sakatlığının getirdiği soru işaretleri de var. En erken ağustosta sahaya çıkabileceği belirtilen Cenk Tosun için yönetim temkinli. Ayrıca oyuncu maaşlarını düşürmek isteyen Beşiktaş'ta Cenk riskine girilmesi konusunda tereddüt var

Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun'un kulağı Beşiktaş'ta. İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi ay sonu bitecek olan tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Beşiktaş yönetimi görüşmeleri durdurmuştu. Devre arasında milli futbolcuyla temas kuran siyah-beyazlılar yeni sezonda hücum hattında yerli kontenjanı için Cenk Tosun'u istiyordu ancak sakatlığı sonrası işler değişti. Uzun süredir İstanbul'dan beklediği görüşme haberini alamayan deneyimli oyuncunun Beşiktaş'a geri dönmek ve yeniden kendisini ait olduğu yerde bulmak istediği kaydedildi.

ADALESİNDE CİDDİ SORUN VAR
Buna karşılık yönetim transfer için kararsızlık yaşıyor. Bunun nedeni sakatlık. Üst adalesinden problem yaşayan Cenk Tosun tam randımanlı olarak temmuz ayında çalışmalara başlayıp ağustosta sahalara dönebilecek. Milli futbolcunun Başkan Ahmet Nur Çebi ile olan yakın ilişkisi her zaman kapıları açık tutsa da maliyetleri düşürmek isteyen Beşiktaş'ta Cenk riskine girilip girmemesine duygusal bakılmıyor.

ADA'DA BAŞARISIZ
2017-18 sezonunun devre arasında rekor bir rakamla 22.5 milyon Euro bonservis ve bonuslarla birlikte Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun siyah-beyazlılara toplamda 25 milyon Euro kazandırdı. İngiltere kariyeri istediği gibi ilerlemeyen Cenk, Crystal Palace dışında geçtiğimiz sezon da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 3 maçta 11 dakika forma giyebildi.

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Cenk Tosun kararsızlığı!
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