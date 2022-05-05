Futbolda da sınıfta kaldı

Fenerbahçe'de birçok futbolcu büyük bir çıkış yakalarken, Mergim Berisha hayal kırıklığı oldu.Sezon başında Thiam, Samatta ve Frey'in yerine 5 milyon Euro'ya (78 milyon TL) alınan Berisha, Vitor Pereira'nın gidişiyle formasını Serdar Dursun'a kaptırdı.Yıllık 1.5 milyon Euro kazanan tecrübeli santrfor, 31 maçta 7 gol-2 asistlik katkı verebildi.Burun kıvrılıp, beğenilmeyip Kayserispor'a satılanRoyal Antwerp'e giden Michael Frey 22 kez fileleri havalandırırken,Yine aynı takıma kiralık verilen Mbwana Samatta da 9 gol-4 asist gerçekleştirdi. Böylelikle büyük bir yatırım yapılanVesa Vllasaliu avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, sevgilisi Mergim Berisha'dan şikâyetçi oldu. Dilekçede Alman oyuncunun şiddet uyguladığı, Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidanstan kovduğu ve eşyalarına el koyduğu ifade edildi. Anadolu 1. Aile Mahkemesi,Uymadığının tespiti halinde 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağı belirtildi.