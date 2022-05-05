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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Futbolda da sınıfta kaldı

UĞUR ÇEM
Futbolda da sınıfta kaldı

Sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darp ettiği için mahkemeden uzaklaştırma alan Berisha istatistiklerde de tel tel döküldü. Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'ya (78 milyon TL) aldığı Alman santrfor, 7 gol-2 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Sezon başında gönderilen Thiam, Samatta ve Frey, Berisha'ya büyük fark attı

Fenerbahçe'de birçok futbolcu büyük bir çıkış yakalarken, Mergim Berisha hayal kırıklığı oldu. Sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darp ettiği iddiasıyla uzaklaştırma alan Alman santrforun, bu durum performansına da olumsuz yansıdı. Sezon başında Thiam, Samatta ve Frey'in yerine 5 milyon Euro'ya (78 milyon TL) alınan Berisha, Vitor Pereira'nın gidişiyle formasını Serdar Dursun'a kaptırdı. 23 yaşındaki forveti, İsmail Kartal 11'de ilk tercih olarak düşünmezken, Alman oyuncu son golünü 1.5 ay önce Alanyaspor ağlarına yolladı. Yıllık 1.5 milyon Euro kazanan tecrübeli santrfor, 31 maçta 7 gol-2 asistlik katkı verebildi.

FREY GOL KRALLIĞINA DOĞRU GİDİYOR
Burun kıvrılıp, beğenilmeyip Kayserispor'a satılan Mame Thiam fırtına gibi eserek 11 gol-5 asiste imzasını attı. Royal Antwerp'e giden Michael Frey 22 kez fileleri havalandırırken, Belçika'da adım adım krallığa yürüyor. Yine aynı takıma kiralık verilen Mbwana Samatta da 9 gol-4 asist gerçekleştirdi. Böylelikle büyük bir yatırım yapılan Berisha, sezon başında kadroda düşünülmeyen isimlerin gerisinde kaldı.



İKİLİ ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?
Vesa Vllasaliu avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, sevgilisi Mergim Berisha'dan şikâyetçi oldu. Dilekçede Alman oyuncunun şiddet uyguladığı, Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidanstan kovduğu ve eşyalarına el koyduğu ifade edildi. Anadolu 1. Aile Mahkemesi, Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi. Uymadığının tespiti halinde 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağı belirtildi.

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Futbolda da sınıfta kaldı
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