Antalyasporlu Doğukan Sinik: Nuri Şahin çok fazla hazırmış

'KALAN SÜRECİ İNŞALLAH YENİLMEZ OLARAK KAPATIRIZ'

13 maçlık yenilmezlik serileri olduğunu söyleyen Sinik, "Sonuna kadar götürmek istiyoruz. Şu maç bu maç diye bakmıyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Rekor olarak da bakmadık. Bir anda bir baktık saha rekoru olmuş. Sosyal medyada da takip ettim, iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Hoca ne istiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar da tuttu. Çok az bir süreç kaldı. Bu süreci de inşallah yenilmez olarak kapatırız" dedi.

'O NEŞEYİ YÜZÜNDE GÖRÜYORUM'

Nuri Şahin'in adaletli olduğunu ifade eden Doğukan Sinik, Şahin'in kendisine her zaman güvendiğini dile getirdi. Sinik, "Oynamayan bir oyuncu, bir takımda mutluysa eğer, o takımda bazı şeyler doğru gidiyordur. Sadece bireysel olarak düşünmüyorum ama bana gerçekten ekstra güvendi. Bana benden daha çok güvendiğini ve inandığını biliyorum. En büyük şansım bu. Önce ağabeyimdi, sonra hocam oldu ve bana hiçbir zaman güvenmeyi bırakmadı. Sonuçta herkese karşı böyle bir hoca. Adalet dengesi çok önemli bence ve bunu da çok iyi sağlıyor. Herkese aynı davranıyor. En ufak inandığı, güvendiği bir insana sadece şartlar uyarsa, forma şansı veriyor. Genç futbolcular için gerçekten büyük bir şans. Genç bir futbolcunun antrenmanda bir şey yaptığını görünce yanındakilere 'bak gördün mü, ne yaptı' diye söylüyor. Ben Nuri Şahin'in suratında o neşeyi görüyorum. Futbolcu ekibinin yakalayabileceği şey böyle bir hoca. İnşallah uzun yıllar çalışırız" dedi.