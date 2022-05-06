Beşiktaş-F.Bahçe maçı Arda Kardeşler’in

Sezonun son derbisinde görev Arda Kardeşler'in oldu… Pazar günü 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-F.Bahçe mücadelesinde Arda Kardeşler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. 4. hakem olarak ise Bahattin Şimşek görevlendirildi.MHK'NIN kadro dışı bıraktığı hakemlerden biri olan Cüneyt Çakır, ligin 34. haftasında oynanan Antalya-Kayseri maçıyla sahalara dönmüştü. Ancak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılığına Deniz Caner Özaral ve Ali Tuna verilince tecrübeli hakem mücadeleye çıkmak istememiş ve zor ikna edilmişti. Çakır, yıllardır birlikte görev yaptığı ekibine kavuştu. Pazar günü oynanacak Altay-Giresun karşılaşmasında düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.48 yaşındaki Aydınus, 85 gün sonra geri dönmüş oldu.