Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi’nin garantiledi!

Borussia Dortmund, Ronhof Sportpark Stadı'nda oynanan karşılaşmada 26. dakikada Julian Brandt'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Greuhter Fürth, 70. dakikada Jessic Ngankam'ın topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Konuk ekip 72. dakikada Brandt ve 77. dakikada Felix Passlack ile iki gol daha bularak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.