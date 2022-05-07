Şampiyonluk yarışında Liverpool’a Tottenham darbesi!

Ligde evinde oynadığı maçlarda ekim ayından bu yana ilk kez puan kaybeden Liverpool, 83 puan ve averaj farkıyla liderliğe yükselmesine rağmen zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Puanını 62'ye çıkaran Tottenham ise beşinci sırada yer aldı.