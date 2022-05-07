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Giriş Tarihi: 8.5.2022 00:18 Son Güncelleme: 8.5.2022 00:49

Şampiyonluk yarışında Liverpool'a Tottenham darbesi!

AA
Şampiyonluk yarışında Liverpool’a Tottenham darbesi!

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Liverpool'un golünü Luis Diaz atarken Tottenham'ın golünü ise Heung-Min Son kaydetti.

Bu sezon Manchester City ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine giren Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen Tottenham'ı Anfield Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada konuk ekip, 56. dakikada Heung-Min Son'un ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Liverpool, 74. dakikada Luis Diaz'ın golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligde evinde oynadığı maçlarda ekim ayından bu yana ilk kez puan kaybeden Liverpool, 83 puan ve averaj farkıyla liderliğe yükselmesine rağmen zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Puanını 62'ye çıkaran Tottenham ise beşinci sırada yer aldı.

Manchester City, yarın konuk edeceği Newcastle United maçından puan çıkarması halinde liderliği devralacak ve mücadeleyi kazanırsa, Liverpool ile arasındaki puan farkını 3'e çıkaracak.

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Şampiyonluk yarışında Liverpool'a Tottenham darbesi!
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