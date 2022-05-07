Şampiyonluk yarışında Liverpool’a Tottenham darbesi!

Bu sezon Manchester City ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine giren Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen Tottenham'ı Anfield Stadı'nda ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada konuk ekip, 56. dakikada Heung-Min Son'un ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Liverpool, 74. dakikada Luis Diaz'ın golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Manchester City, yarın konuk edeceği Newcastle United maçından puan çıkarması halinde liderliği devralacak ve mücadeleyi kazanırsa, Liverpool ile arasındaki puan farkını 3'e çıkaracak.