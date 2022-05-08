Kayserispor Berna Gözbaşı, SABAH Spor'a konuştu! "Dünyayı uyutuyorum, kendim uyuyamıyorum"

O her şeyden önce 18 yaşındaki Elif'in annesi... BRN adıyla ürettiği yataklarını dünyaya satan, Amerika ve Bulgaristan'da fabrikası olan bir iş insanı. Ayrıca Süper Lig tarihine 'İlk kadın başkan' olarak adını yazdırdığı Kayserispor'un her şeyi... Daha 47 yaşında olmasına rağmen yer aldığı tüm kulvarlarda başarılarıyla öne çıkan Berna Gözbaşı ile Anneler Günü'nü vesile ederek buluştuk.

- Memur çocuğu olarak ticarette dünya çapında bir başarınız var. Bu noktaya nasıl geldiniz?

Asıl sorun hazıra konmak, zorluk yaşamadan tezgâha kurulmak. Annem emekli öğretmen, babam emekli astsubay. Ama ilkokuldan beri coğrafyaya meraklıydım. Hangi ülke ne üretiyor, ne alıyor bunları okuyordum. Memur çocuğuyum ama Kayserili'yim. Ticari zekâmız çocukluktan. Her Kayserili potansiyel esnaftır. Zorluklardan yılmamam ve ömrünün her aşamasında AR-GE'ye (araştırma-geliştirme) önem vermem başarıyı getirdi.