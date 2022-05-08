Muslera böyle istedi

Uzatma dakikalarında iki takım da net pozisyonlardan yararlanamadıöncesinden hedefsiz kalan Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.Belözoğlu'nun stoperde 16 yaşındaki Efe Arda tercihi dikkat çekerken, Taylan-Berkan ikilisinden kurulu Aslan'ın orta sahası üretkenlikten çok uzaktı. Sözde 10 numara Cicaldau yine yokları oynadı.Son bölümde Gulbrandsen'in kale önünden kafası, can havliyle uzanan Muslera'dan döndü. Uzatmanın sonunda Barış Alper direğe takılınca golsüz eşitlik bozulmadı.GALATASARAY, bu sezon İstanbul'da oynadığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Fenerbahçe'ye iki kez yenilen, Beşiktaş'ı 1 kez mağlup eden 1 defa da kazanan Cimbom, Karagümrük karşısında 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Başakşehir'le iki kez berabere kalan Aslan, toplamda 15 puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki dış saha maçlarında 2 yenilgi ve 2 beraberlikle hiç galibiyet sevinci yaşayamadı.ÜÇ sezondur Galatasaray'da oynayan Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına Başakşehir deplasmanında çıktı. Yıldız futbolcu, "Bu 100 maça çok hikâye, çok duygu sığdı ama Galatasaray'a sevgim sığmaz. Nice sevinçleri beraber yaşamak dileğiyle" paylaşımında bulundu. Taylan, sahada ise bekleneni veremedi. Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen 27 yaşındaki futbolcu, 80. dakikada yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı.