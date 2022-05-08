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Giriş Tarihi: 8.5.2022 10:19

Son dakika: Mustafa Pektemek'e af çıktı

Son dakika: Mustafa Pektemek’e af çıktı

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Mustafa Pektemek affedildi. Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giymeyen Mustafa Pektemek, takıma katıldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Mustafa Pektemek'e af çıktı. Antalyaspor maçı sonrasında Teknik Direktör Hikmet Karaman tarafından kadro dışı bırakılan ve hafta boyu takımdan ayrı çalışan, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giymeyen Mustafa Pektemek, takıma katıldı.

Mario Gavranovic ve İlhan Parlak'ın sakatlığının bulunduğu dönemde kadro dışı kararından geri adım atan Teknik Direktör Hikmet Karaman, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında ilk on birde Mustafa Pektemek'e görev vermeye hazırlanıyor.

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Son dakika: Mustafa Pektemek'e af çıktı
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