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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Pena takımla idmanda

Pena takımla idmanda
Galatasaray, ligde Adana Demirspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda Başakşehir mücadelesine 11'de başlayan futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma ve koordinasyon ile start verdi. Ardından dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Tedavisi tamamlanan Inaki Pena takımlara birlikte çalışmalara başlarken, Marcao ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

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Pena takımla idmanda
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