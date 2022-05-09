Pena takımla idmanda

, ligde Adana Demirspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmandagünü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma ve koordinasyon ile start verdi. Ardından dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Tedavisi tamamlanantakımlara birlikte çalışmalara başlarken,tedavilerinin ardından kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.