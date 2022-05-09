Şimdi tahsilat zamanı

Ne algı mühendislerinin çabaları ne de bazı kulüp başkanlarının üzerinde oluşturmaya çalıştığı baskılara aldırmadan yoluna devam etti Trabzonspor... Tek söz sahibi Abdullah Avcı'yla birlikte tıpkı Avrupa'daki kulüpler gibi yönetilmeye başlandı. Hep saha içinde kaldı, oyunu ve oyuncu performanslarını konuştu.Avcı'nın 'otorite benim' dediği organizasyon zaman zaman kırılmalar yaşasa da o anlar büyük oranda doğru ilerletildi. Trabzonspor geçmişte bu anları yönetemediği için kaybediyor, başarısızlığı ya hocayı göndererek ya da farklı gündemlerin içerisine hapsederek gizliyordu.diyen Avcı, daha geçen sezon bitmeden transferlere başlamış ve sezon başı kampına yetiştirmişti. Şampiyon olduğu bu sezonda oyun planı ve bu oyunu hangi oyuncularla oynayacağı belliydi. Evet,Bunu gelecek sezonlara yaymak için de yine sezon bitmeden kolları sıvadı!Trabzonspor'da bütün oyuncuların Abdullah Avcı'ya duyduğu saygı, organizasyonun en önemli parçasıydı.Bunun tek nedeni vardı! Sahada başarılı olan taktiksel plan, teknik ekibin anlık değişen oyun formasyonları karşısında kendini sürekli yenilemesi… Bu durum futbolcuların performanslarına olumlu şekilde yansıdığı gibi gelişimine de büyük katkı sağlamıştı. Trabzonspor şampiyonluğu uzun yıllar bekledi.Şimdi kaybettiklerini gelecek yıllara da yayarak tahsil etme ve başarıyı sürdürülebilir hale getirme zamanı.YENIKAPI'DA dün Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaşlı taraftarlar da vardı. Etkinlik Alanı'nda bir araya gelerek objektiflere poz veren futbolseverler, dostluk gösterisi sergiledi. Ayrıca fair-play ruhunun da ne olduğunu gösterdi.Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu da Yenikapı'da yerini aldı. Şatıroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Boğaz'da Trabzonspor bayrağının asılmaması gerektiğine yönelik sözlerine de yanıt verirken,şu açıklamalarda bulundu: "Hayretler içerisinde izledim. Trabzon büyük bir camia.İstanbul kimsenin tapulu malı değil. Bu ülkenin malı. Bu bayrak nerede dalgalanıyorsa biz onun sahibiyiz. Onun için bize her yer Trabzon diyoruz. Bu ülkenin her insanının yeridir İstanbul."