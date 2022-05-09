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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Şimdi tahsilat zamanı

ULAŞ ÖZDEMİR ULAŞ ÖZDEMİR
Şimdi tahsilat zamanı

Abdullah Avcı, “Futbol bir organizasyondur” diyordu. Gelişiyle hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve şampiyonluk hasretini sona erdiren organizasyon başarısı tarihe geçti…

Ne algı mühendislerinin çabaları ne de bazı kulüp başkanlarının üzerinde oluşturmaya çalıştığı baskılara aldırmadan yoluna devam etti Trabzonspor... Tek söz sahibi Abdullah Avcı'yla birlikte tıpkı Avrupa'daki kulüpler gibi yönetilmeye başlandı. Hep saha içinde kaldı, oyunu ve oyuncu performanslarını konuştu. Rakibe saygı duydu, takdir etti, futbolunu çirkinleştirmedi. Camiasıyla da müthiş bir senkronizasyon tutturdu. Avcı'nın 'otorite benim' dediği organizasyon zaman zaman kırılmalar yaşasa da o anlar büyük oranda doğru ilerletildi. Trabzonspor geçmişte bu anları yönetemediği için kaybediyor, başarısızlığı ya hocayı göndererek ya da farklı gündemlerin içerisine hapsederek gizliyordu. "Oyun bir organizasyondur ve doğru planlanmalıdır" diyen Avcı, daha geçen sezon bitmeden transferlere başlamış ve sezon başı kampına yetiştirmişti. Şampiyon olduğu bu sezonda oyun planı ve bu oyunu hangi oyuncularla oynayacağı belliydi. Evet, Trabzonspor'un başarısının sırrı doğru planlama ve doğru organizasyondu. Bunu gelecek sezonlara yaymak için de yine sezon bitmeden kolları sıvadı!



SAYGI VE OYUNCU ÇEŞİTLİLİĞİ
Trabzonspor'da bütün oyuncuların Abdullah Avcı'ya duyduğu saygı, organizasyonun en önemli parçasıydı. Gerek sahada olan gerek yedek kulübesinde oturan oyuncular kararlarına itiraz etmedi. Bunun tek nedeni vardı! Sahada başarılı olan taktiksel plan, teknik ekibin anlık değişen oyun formasyonları karşısında kendini sürekli yenilemesi… Bu durum futbolcuların performanslarına olumlu şekilde yansıdığı gibi gelişimine de büyük katkı sağlamıştı. Trabzonspor şampiyonluğu uzun yıllar bekledi. Beklerken ekonomik olarak da psikolojik olarak da çok kaybetti. Şimdi kaybettiklerini gelecek yıllara da yayarak tahsil etme ve başarıyı sürdürülebilir hale getirme zamanı.



İŞTE FAİR-PLAY RUHU!
YENIKAPI'DA dün Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaşlı taraftarlar da vardı. Etkinlik Alanı'nda bir araya gelerek objektiflere poz veren futbolseverler, dostluk gösterisi sergiledi. Ayrıca fair-play ruhunun da ne olduğunu gösterdi.

'İSTANBUL KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİL!'
TRABZON Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu da Yenikapı'da yerini aldı. Şatıroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Boğaz'da Trabzonspor bayrağının asılmaması gerektiğine yönelik sözlerine de yanıt verirken, SABAH SPOR'A şu açıklamalarda bulundu: "Hayretler içerisinde izledim. Trabzon büyük bir camia. İstanbul'da Trabzonsporlular demiyorum, Trabzonlu olan 1 milyon insan var. Bunun seceresi benim elimde. Bir de bunu Trabzonsporlularla karşılaştırın… İstanbul kimsenin tapulu malı değil. Bu ülkenin malı. Bu bayrak nerede dalgalanıyorsa biz onun sahibiyiz. Onun için bize her yer Trabzon diyoruz. Bu ülkenin her insanının yeridir İstanbul."

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