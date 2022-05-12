Psikolojim bozuldu

alatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, İstanbul'da özel bir üniversite bünyesinde yapılan marka araştırma ve değerlendirmeleri sonucunda 2022 yılının en sevilen ve örnek alınan futbolcusu seçildi. Ödül töreninde konuşan Turan, "Gelmeden önce bu konuşmayı düşünmüştüm. Uzun zamandır aklımda hep şöyle başlangıçlar oluyor; Arda'nın çok hataları oldu ama iyi çocuktur. Bazen 'diye düşünüyordum. Bu ödül uzun zaman sonra gerçekten bunların hatırlandığını, bana gençlere hâlâ ilham verebileceğini gösterdi. Önemini size anlatamam. Çünkü siz bugün Arda'nın hatalarına, amalarına değil de güzel tarafına bakmayı seçtiniz. Benim güzel tarafıma baktığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Arda şöyle devam etti: "Sürekli korkuyoruz ve bizim için kaybetmek çok kötü bir şey gibi geliyor. Bu işin sıkıntılı olan kısmı psikolojik olarak yıpranma... Fiziksel sakatlıkları geçtim ama psikolojik olarak çok yıprandım.Sebebi tamamıyla psikolojik. Psikolojimi çok iyi toparlayamadığım dönemler oldu. Diyet yapıyorum, 10 gün sonra bozuyorum. Çalışmaya başlıyorum sonra vazgeçiyorum.REAL Madrid'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Manchester City'nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan,konuşurken Devler Ligi'nin Paris'teki finalini izlemeyeceğini söyledi. İlkay, geçmişten de bir anısını aktardı. 2018-19 sezonunda, çocukluğundan beri taraftarı olduğu Galatasaray'ın 14 Nisan 2019 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi izleyip şampiyonluk yarışı verdikleri Liverpool'un, Chelsea deplasmanındaki maçına bakmadığını bile ifade eden gurbetçi yıldız,derbisiydi dedi. 14 Nisan 2019 günü M.City evinde kazandıktan sonra akşam programında Liverpool, Chelsea ile karşılaşmış ve sahadan galip ayrılmıştı. Nefes kesen yarışta ipi City göğüslemiş, aynı gün 19.00'da oynanan derbi ise 1-1 sonuçlanmış ve