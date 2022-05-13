Artık böyle kadro olmaz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılan önemli transferlere rağmen alınan sonuçların, gelecek sezon için transfer politikasında değişikliğe gitmelerine neden olacağını söyledi. Başkan Çebi'nin açıklamalarından önemli bölümler şöyle: "Bu sezon başlarken Beşiktaşdeniyordu. Pjanic'lere, Batshuayi'lere, Ghezzal'lara, Rosier'lere baktığınız zaman açık ara fark yapması gereken takım maalesef başarısız oldu. Önümüzdeki sene böyle bir kadro yapılanmasına gerek olduğunu düşünmüyorum."Çok şanssız bir süreç yaşadık.Sakatlıkların getirdiği başarısızlıklar, uyumsuzluklar var. Bunların hepsi üst üste geldi. Valerien İsmael, politikamıza uygunluğundan emin olduğumuz için göreve getirildi. Başarılı olacağına inanıyoruz. Birilerine bir fırsat vermezseniz, kaç tane şampiyon olmuş hoca bulacaksınız?Niye cesur davranmıyoruz? Niye katlanamıyoruz? Bazen başarı istiyorsanız, biraz acı çekecekseniz, katlanmayı bileceksiniz.""Allah Talisca'nın yolunu açık etsin. Beşiktaş'taki görevini yaptı, bizimle işi kalmadı. Gündemimizde değil, olmayacak da. Sörloth'un kulübüyle ilişkisinin bitmesini bekliyoruz. Rıdvan için yazılı teklif geldi ama beklentimiz daha yüksek. Alex Teixeira ve Ersin için şu an yazılı bir şey yok.. Beşiktaş, Avcı'nın gidişiyle matematiksel olarak zarar etmemiştir. TFF'ye hakemler için liste vermedik.Hakemlerden memnun değilsiniz, sonra 'Bu hakemler niye gitti?' diyorsunuz. Bir karar verin.""Şebek ve şaklaban ifadeleriyle Ali Koç'u hedef almadım.derken,anlamında söyledim. Koç'un, adaletsizlik ve haksızlıktan bahsederken Beşiktaş-Trabzon maçını örnek vermesi gereksizdi. Doğru bulmuyorum. F.Bahçe'nin Beşiktaş'la oynadığı maçlarda bizim uğradığımız haksızlıklar ifade edilseydi bu konuşmayı daha inandırıcı bulabilirdim."TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş 'ın Süper Lig 'in 31. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti. TFF, internet sitesinden yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı ekibin başvurusunun, tahmin ve varsayıma dayalı olduğunu belirterek oybirliği ile kabul edilmediğini duyurdu.