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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Artık böyle kadro olmaz

Artık böyle kadro olmaz

“Pjanic’lere, Batshuayi’lere, Ghezzal’lara, Rosier’lere baktığınız zaman açık ara fark yapması gereken bir takım açık ara başarısız oldu. Önümüzdeki sezon böyle bir kadro yapılanmasına gerek yok. Artık daha farklı bir yol izleyeceğiz”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılan önemli transferlere rağmen alınan sonuçların, gelecek sezon için transfer politikasında değişikliğe gitmelerine neden olacağını söyledi. Başkan Çebi'nin açıklamalarından önemli bölümler şöyle: "Bu sezon başlarken Beşiktaş 'Açık ara fark yapar' deniyordu. Pjanic'lere, Batshuayi'lere, Ghezzal'lara, Rosier'lere baktığınız zaman açık ara fark yapması gereken takım maalesef başarısız oldu. Önümüzdeki sene böyle bir kadro yapılanmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra daha farklı bir yol izleyeceğiz."

VALERIEN İSMAEL POLİTIKAMIZA UYGUN
"Çok şanssız bir süreç yaşadık. Bir sezonda bu kadar top direkten mi döner? Sakatlıkların getirdiği başarısızlıklar, uyumsuzluklar var. Bunların hepsi üst üste geldi. Valerien İsmael, politikamıza uygunluğundan emin olduğumuz için göreve getirildi. Başarılı olacağına inanıyoruz. Birilerine bir fırsat vermezseniz, kaç tane şampiyon olmuş hoca bulacaksınız? Her şampiyonluk yaşamış hocaya ağır bedel mi ödemek zorundayız? Niye cesur davranmıyoruz? Niye katlanamıyoruz? Bazen başarı istiyorsanız, biraz acı çekecekseniz, katlanmayı bileceksiniz."

BİZİM TALİSCA İLE İŞİMİZ OLAMAZ
"Allah Talisca'nın yolunu açık etsin. Beşiktaş'taki görevini yaptı, bizimle işi kalmadı. Gündemimizde değil, olmayacak da. Sörloth'un kulübüyle ilişkisinin bitmesini bekliyoruz. Rıdvan için yazılı teklif geldi ama beklentimiz daha yüksek. Alex Teixeira ve Ersin için şu an yazılı bir şey yok. Abdullah Avcı'nın mahkeme yoluyla tazminatını almasını doru bulmuyorum ve bu konuda kendimi hatalı görmüyorum. Beşiktaş, Avcı'nın gidişiyle matematiksel olarak zarar etmemiştir. TFF'ye hakemler için liste vermedik. Operasyon sadece Beşiktaş'ın isteğiyle yapılmış bir şey değil. Hakemlerden memnun değilsiniz, sonra 'Bu hakemler niye gitti?' diyorsunuz. Bir karar verin."

ALİ KOÇ'A ÖRNEK TEPKISI!
"Şebek ve şaklaban ifadeleriyle Ali Koç'u hedef almadım. 'Şaklabanlık yapmam' derken, 'Rol icabında bir şey yapmam' anlamında söyledim. Koç'un, adaletsizlik ve haksızlıktan bahsederken Beşiktaş-Trabzon maçını örnek vermesi gereksizdi. Doğru bulmuyorum. F.Bahçe'nin Beşiktaş'la oynadığı maçlarda bizim uğradığımız haksızlıklar ifade edilseydi bu konuşmayı daha inandırıcı bulabilirdim."

TAHKİM'DEN BEŞİKTAŞ'A RET
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş 'ın Süper Lig 'in 31. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti. TFF, internet sitesinden yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı ekibin başvurusunun, tahmin ve varsayıma dayalı olduğunu belirterek oybirliği ile kabul edilmediğini duyurdu.

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