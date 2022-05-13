Enes Ünal ve Okay Yokuşlu ile 10 soru 10 cevap! En sevdikleri yemek paella

ENES ÜNAL'IN EN BEĞENDİĞİ OYUNCU CAMAVİNGA

Enes Ünal, "En beğendiğin oyuncu kim?" sorusuna, Cristiano Ronaldo yanıtını verirken, Okay Yokuşlu'nun yanıtı Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Eduardo Camavinga oldu.

Enes'in İspanya'da en beğendiği taraftar grubu Real Betis olurken, Okay Yokuşlu ise bu soruya Sevilla yanıtını verdi.