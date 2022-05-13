Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti
Giriş Tarihi: 13.5.2022 13:21

Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti

AA
Manchester City, Agüero’nun heykelini dikti

Manchester City, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu Sergio Agüero'nun heykelini dikti. Manchester ekibi, 2012 yılında Queens Park Rangers'a karşı 93:20'de şampiyonluğu getiren golü kaydeden Agüero'nun heykelini, bu efsanevi golün 10'uncu yıldönümünde Etihad Stadyumu'nun doğu tarafında açtı.

Agüero'nun heykeli, eski takım arkadaşları David Silva ve Vincent Kompany'nin heykellerinin yanında yer alacak. Ödüllü bir heykeltraş tarafından tasarlanan ve birbirine kaynaklı binlerce galvanizli çelik parçası kullanılarak inşa edilen heykel, futbol tarihinin en ikonik anlarından birini temsil edecek. Geceleri ise Manchester City'nin renkleri olan mavi ışıklarla aydınlatılacak.



AGÜERO'DAN TEŞEKKÜR
İngiliz ekibinin sosyal medyada hesabından yaptığı video paylaşımda duygularını dile getiren Agüero, ''Gerçek şu ki bu benim için çok güzel ve özel bir şey, 10 yıl önceki halimi bu şekilde görmek çok heyecan verici. Bu 10 yıl içinde birçok şampiyonluk kazandım ve kulübün dünyanın en iyilerinden birisi olmasına yardımcı olabildim. Şehirde her zaman hatırlanmam için yapılan bu anıt için kulübe minnettarım. Bu çok özel bir şey'' dedi.

Yakın zamanda Premier Lig Onur Listesi'ne giren Agüero, City'de geçirdiği bu süre boyunca 5 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Kupası ve 6 Lig Kupası dahil 15 kupa kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Son dakika: PKK'nın kritik ismine nokta operasyon! İninde etkisiz hale getirildi
Son dakika | Finlandiya'nın kararı ortalığı karıştırdı! Rusya ve NATO'dan peş peşe açıklamalar
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: "Bana göre doğru karar"
Son dakika: Karkamış'a havan saldırısı: Bir asker şehit oldu
Tarihe geçen Vali! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu
O artık tüm Türkiye’nin gazisi! “İyileşip görevimin başına dönmek istiyorum”
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklamalar! Temmuz 2022 emekli zammı ve memur zammı ne kadar kaç TL olacak?
FOX'un bir yalanı daha patladı: O çiftçiyi satın alıp yalan haber yapmışlar
Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA