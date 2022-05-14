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Giriş Tarihi: 15.5.2022 01:04 Son Güncelleme: 15.5.2022 01:04

Lionel Messi 2 gol attı, PSG kazandı

AA
Lionel Messi 2 gol attı, PSG kazandı

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Paris Saint-Germain (PSG), konuk olduğu Montpellier'yi 4-0 yendi.

Ligue 1'de 37. hafta maçları sona erdi. PSG, Lionel Messi'nin 6 ve 20, Angel Di Maria'nın 26 ve Kylian Mbappe'nin 60. dakikada penaltıdan attığı gollerle galip geldi.

Lille ise milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Nice deplasmanında 3-1 galip geldi.

Ligde son hafta maçları, 21 Mayıs'ta yapılacak.

AJACCİO, LİGUE 1'E YÜKSELD

Ligue 2'de sezonu lider tamamlayan Toulouse'dan sonra ikinci sırayı alan Ajaccio da Ligue 1'e yükseldi.

Auxerre, Paris ve Sochaux ise Ligue 1'e yükselebilmek için play-off oynama hakkı elde etti. Bu üç takım arasındaki maçlardan galip ayrılacak taraf, Ligue 1'de 18. sırayı alacak ekiple play-off müsabakalarına çıkacak.

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Lionel Messi 2 gol attı, PSG kazandı
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