Şampiyon evinde tacını takıyor

Trabzonspor, bugün muhteşem bir törenle kupasını kaldıracak. Denizde başlayacak olan kutlamalar şampiyonluk kortejiyle şehrin sokaklarına yayılacak. Asıl şölen ise Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yaşanacak. Kupasına kavuşacak olan bordo-mavililer; konserler, horon ve kolbastı şovlarıyla coşacak
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip kutlamalarla dünya gündemine oturan Trabzonspor, kupasını bugün kaldırıyor. Büyük şölene katılmakiçin binlerce taraftar günler öncesindenşehre akın etmeye başlarken, hazırlıklarda tamamlandı. Bordo-mavililer, kutlamalara denizde start verecek.
TEKNELER VE TAKALARLA BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK FİLOSU
Taraftarıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin oradan tekneler ve takalarla birlikte 'Şampiyonluk Filosu' yapacak olan Karadeniz ekibi, sonrasında ise üstü açık otobüsle taraftarını selamlayıp Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geçecek. Asıl şölen isestatta başlayacak. 16.00'dan itibarentaraftarların tribünlere alınmaya başlayacağıstadyumda konserler, DJperformansları, horon ve kolbastışovları düzenlenecek. Ardından bordo-mavili takım kupasını alıp, şampiyonluk turu atacak.
TAKIM GECE ALTAY MAÇI İÇİN İSTANBUL'A UÇACAK
Trabzon'da 30 Nisan gecesi gerçekleştirilen ve herkesin aklına kazınan ışıklı ilk kutlamada şarkısı çalınan DemetAkalın da bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde taraftarları coşturacak. Ayrıca Mustafa Topaloğlu,Apolas Lermi, MatthaiosTsahouridis, Mero, Seren Uzun, DJBurak Yeter gibi isimler de gecedesahne alacak. Trabzonspor, saat 23.00'te sona erecek kupa töreninin ardından Altay karşılaşması için özel uçak ile İstanbul'a hareket edecek.
İNDİRİM GELDİBİLETLER BİTTİ!
Trabzonspor Kulübü'nün İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın oynanacak olan Altay maçı için gece yarısı bilet fiyatlarında indirime gitmesi olay yarattı. 4 bin TL ile 500 TL arasında değişen biletlerin 750 TL ila 100 TL'ye düşürülmesinin ardından 20 dakikada 40 bin biletsatıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarların yoğun isteği üzerine fiyatlarda yeniden düzenleme yapıldığını açıklarken, daha önce bilet alanların ücret farklarının iade edileceği bildirildi.
ALTIN KAPLAMA
Boyu 74 santimetre, toplam ağırlığı ise 10 kilo 300 gram olan 'Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın 9 bin 300 gramı 925 ayar gümüş, bin gramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi.
DEMET AKALIN SAHNE ALACAK
30 Nisan'da şehir meydanındaki ışıklı şovda şarkısı çalınan Demet Akalın, bu kez Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde canlı olarak taraftarları coşturacak.
TRABZONSPOR'UN KUTLAMA PROGRAMI
16:45 Şampiyonların filosu–Denizde kutlama (Tesislerden Trabzon Limanı'na) 18.30 Şampiyonluk korteji – Üstü açık otobüsle şehir turu 19.00 Stadyuma varış
STAT İÇİ
16:00 Stat kapılarının açılması 18:00 Sanatçı performansları 19.45 Sahnede horon (Kasketliler) 19.50 Dev Horon 20.00 Sahnede kolbastı şov 20.11 Kupa töreni başlangıcı 21.30 Stat içi şampiyonluk turu 21.45 DJ-Sanatçı performansı 23:00 Kapanış