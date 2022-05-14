Şampiyon evinde tacını takıyor

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip kutlamalarla dünya gündemine oturan Trabzonspor, kupasını bugün kaldırıyor.Bordo-mavililer, kutlamalara denizde start verecek.Taraftarıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin oradan tekneler ve takalarla birlikteyapacak olan Karadeniz ekibi, sonrasında ise üstü açık otobüsle taraftarını selamlayıp Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geçecek.Ardından bordo-mavili takım kupasını alıp, şampiyonluk turu atacak.Trabzon'da 30 Nisan gecesi gerçekleştirilen ve herkesin aklına kazınan ışıklı ilk kutlamada şarkısı çalınanda bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde taraftarları coşturacak.Trabzonspor, saat 23.00'te sona erecek kupa töreninin ardından Altay karşılaşması için özel uçak ile İstanbul'a hareket edecek.Trabzonspor Kulübü'nün İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın oynanacak olan Altay maçı için gece yarısı bilet fiyatlarında indirime gitmesi olay yarattı. 4 bin TL ile 500 TL arasında değişen biletlerin 750 TL ila 100 TL'ye düşürülmesinin ardındanBaşkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarların yoğun isteği üzerine fiyatlarda yeniden düzenleme yapıldığını açıklarken, daha önce bilet alanların ücret farklarının iade edileceği bildirildi.Boyu 74 santimetre, toplam ağırlığı ise 10 kilo 300 gram olan 'Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın 9 bin 300 gramı 925 ayar gümüş, bin gramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi.30 Nisan'da şehir meydanındaki ışıklı şovda şarkısı çalınan Demet Akalın, bu kez Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde canlı olarak taraftarları coşturacak.Şampiyonların filosu–Denizde kutlama (Tesislerden Trabzon Limanı'na)Şampiyonluk korteji – Üstü açık otobüsle şehir turuStadyuma varışStat kapılarının açılmasıSanatçı performanslarıSahnede horon (Kasketliler)Dev HoronSahnede kolbastı şovKupa töreni başlangıcıStat içi şampiyonluk turuDJ-Sanatçı performansıKapanış