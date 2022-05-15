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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Feghouli seçimi bekliyor

Feghouli seçimi bekliyor

G.Saray’da Pulgar ve Pena bavullarını hazırladı. Cezayirli yıldız ise 11 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulu bekleme kararı aldı

Süper Lig'in bitimi için geri sayım sürerken Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Erick Pulgar ve İnaki Pena ayrılık için tüm hazırlıklarını yaptı. İki futbolcunun, Antalyaspor maçının hemen ardından Türkiye'den ayrılacakları belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi biten Sofiane Feghouli'nin ise ayrılık hazırlığı yok. Cezayirli futbolcunun Galatasaray'dan ayrılmak istemediği ve yeni sözleşme için maaşında indirime gitmeye razı olduğu belirtildi. 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu bekleme kararı alan Feghouli, yeni yönetim ve hoca kendisiyle devam etmek isterse sarı-kırmızılı takımda kalacak. 32 yaşındaki futbolcunun adı bir süredir Medipol Başakşehir'le anılıyordu. Beş yıldır G.Saray forması giyen Feghouli, 160 maçta 33 gol ve 31 asistle oynadı.

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Feghouli seçimi bekliyor
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