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Giriş Tarihi: 15.5.2022 14:43 Son Güncelleme: 15.5.2022 14:51

Son dakika: Trabzonspor - Altay maçının ilk 11'leri belli oldu

Son dakika: Trabzonspor - Altay maçının ilk 11’leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden şampiyon Trabzonspor, İstanbul'da Altay ile kozlarını paylaşacak.  İstanbul Atatürk Olimpiyat stadında oynanacak karşılaşmada taraftar rekorunun kırılması hedefleniyor. Büyük heyecanla beklenen maçta iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden şampiyon Trabzonspor, İstanbul'da Altay ile kozlarını paylaşacak.

İstanbul Atatürk Olimpiyat stadında oynanacak karşılaşmada taraftar rekorunun kırılması hedefleniyor. Büyük heyecanla beklenen maçta iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

ALTAY: Henüz belli olmadı

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Altay maçı saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçı Kadir sağlam yönetecek.

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Son dakika: Trabzonspor - Altay maçının ilk 11'leri belli oldu
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