Son dakika: Trabzonspor - Altay maçının ilk 11’leri belli oldu

İstanbul Atatürk Olimpiyat stadında oynanacak karşılaşmada taraftar rekorunun kırılması hedefleniyor. Büyük heyecanla beklenen maçta iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius



ALTAY: Henüz belli olmadı

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Altay maçı saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçı Kadir sağlam yönetecek.