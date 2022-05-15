Vida’nın yerine Romain Saiss

Beşiktaş ile Domagoj Vida'nın 4.5 yıllık ilişkisi iki maç sonra bitiyor. 33 yaşındaki Hırvat futbolcu ile uzun süre sözleşme yenileme görüşmesi yapan ancak daha sonra masadan kalkan yönetim, tecrübeli oyuncuyla yola devam etmeyecek. Siyahbeyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael'in istediği stoper alternatifleri kendisine sunuldu ve Wolverhampton'ın tecrübeli ismi Romain Saiss için harekete geçildi.İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoper ile temaslara başlayan Beşiktaş, iki sezon önce yine gündemine gelen Saiss'i bu kez kadrosuna katmak istiyor. 5 sezondur Wolves forması giyen Faslı oyuncuyla kulübü sözleşme yenilemezken siyah-beyazlılar da taliplerinin çok olacağını düşündüğü savunmacı için elini çabuk tutmayı hedefliyor. Tecrübeli futbolcu için yıllıkcivarında bir maaş teklifi yapılacak.STOPERIN yanı sıra ön liberoda da görev alabilen Saiss, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Fiziksel kalitesiyle ve oyun kurucu özellikleriyle de dikkat çeken deneyimli isim, 3 sezonda sakatlık nedeniyle sadece 3 maç kaçırdı. Wolverhampton forması ile 206 maça çıkan ve 15 gol, 3 asist kaydeden Saiss bu sezon ise 32 karşılaşmada boy gösterirken 3 gole imza attı.