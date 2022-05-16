İşte Fair Play ruhu

Trabzon'un, Altay ile Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta Fenerbahçe formalı bir kadın taraftar dikkat çekti. Trabzonsporlu ailesiyle maça gelen sarı-lacivertli kadın futbolsever ilgiyle şovu ve maçı izledi. Sosya l medyada bu fotoğraf büyük ilgi gördü. Özellikle Trabzon taraftarları, "Fair Play ruhu biziz.. Hiçbir olay olmadan her taraftar bizimle birlikte maç izleyebilir. Trabzonspor'u asla kışkırtmayın" diye mesajlar attılar.çılgın tören sonrası gece İstanbul'a uçan bordo-mavili futbolcular futbolcular, büyük mücadele sonrası kavuştukları kupadan ayrılamadılar. Kaptan Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir ve Anthony Nwakaeme, otele yerleştikten sonra odalarında kupayla poz verdiler.