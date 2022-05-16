Ne verdiğim ortada!

F.Bahçe'ye Pereira'nın yerine gelen ve Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda önemli bir başarıya imza atan İsmail Kartal maç sonu şu değerlendirmeyi yaptı:Son 3,5 aydır bu takım maç kaybetmiyor.Karagümrük karşısında da kazanmak için mücadele ettik ama olmadı. Çok iyi oynamasak da iyi mücadele ettik. 3 puan ve +9 averaj ile öndeyiz. Matematiksel olarak olmasak da ligin ikinci sırasındayız. Önümüzdeki hafta ligi 2. bitirmeyi garantileyeceğiz."KARAGÜMRÜK Teknik Direktörü Volkan Demirel karşılaşma sonrasısorusuna "En doğru zamanda" yanıtını verdi. Hedefleri sorulduğunda iseTakımda bir şey kurguladık. Teşhisi koyduk. Bir şeyler yaptık ama lig bitti. Beraberliklere hiçbir zaman sevinmedim bugün de beraberliğe sevinmedim. Ama gelecek adına güzel şeyler kazandığımızı görüyoruz" diye konuştu.Karagümrük'ün başında 20. lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan Volkan Demirel, Kadıköy'e ilk kez rakip olarak geldi. Ligin ilk yarısında Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta 9 kişi kalmasına rağmen sarı-lacivertlilerden 1 puanı alan genç teknik adam Kadıköy'den de eli boş dönmedi. Karşılaşma öncesi, "Kadıköy'ün havasını bile özlemişim" diyerek duygularını dile getirdi.FENERBAHÇE'NIN yeni Eljif Elmas'ı olarak gördüğü ve Sırbistan temsilcisi Partizan'dan transfer edeceği 17 yaşındaki Ensar Brahic dün U19 takımının Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı maçı takip etti. Genç santrfora sarı kart cezası nedeniyle dün takımda yer almayan Mert Hakan Yandaş da eşlik etti. Brahic bu sezon kiralık oynadığı Teleoptik ile Sırbistan Gençler Ligi'nde 16 maçta 5 gol attı.ATLETİCO Madrid Kulübü, sözleşmesi bu sezon bitecek olan vetakımdan ayrılacağını duyurdu. İspanyol ekibinde 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki forvet de dün oynanan Sevilla maçından sonra taraftara veda etti. Uruguaylı yıldız, A.Madrid'de görev aldığı 81 lig maçında 34 gol, 6 asist üretti.Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'e 41 bin 742 kişi ile veda etti. Takımın ikincilik hedefine tutunmasıyla birlikte stada koşan sarı-lacivertliler son 5 maçın (Konya, G.Saray, Göztepe, G.Antep, Karagümrük) kapalı gişe oynanmasını sağladı. Kanarya, evinde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi ile sezonu tamamladı.