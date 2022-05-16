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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Ne verdiğim ortada!

VOLKAN DEMİR
Ne verdiğim ortada!

İsmail Kartal: “Ben buraya ne alacağımı değil ne vereceğimi bilerek geldim. 3.5 aydır kaybetmiyoruz. İkinciliği garantiledik gibi”

F.Bahçe'ye Pereira'nın yerine gelen ve Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda önemli bir başarıya imza atan İsmail Kartal maç sonu şu değerlendirmeyi yaptı: "Son 13 maç, 10 galibiyet, 3 beraberlik. Ben buraya ne alacağımı değil ne vereceğimi bilerek geldim. Ne verdiğim de ortada... Son 3,5 aydır bu takım maç kaybetmiyor. İkinci yarı lideri şu an Fenerbahçe. Karagümrük karşısında da kazanmak için mücadele ettik ama olmadı. Çok iyi oynamasak da iyi mücadele ettik. 3 puan ve +9 averaj ile öndeyiz. Matematiksel olarak olmasak da ligin ikinci sırasındayız. Önümüzdeki hafta ligi 2. bitirmeyi garantileyeceğiz."

'DOĞRU ZAMANDA GELECEĞIM'
KARAGÜMRÜK Teknik Direktörü Volkan Demirel karşılaşma sonrası "Ne zaman Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geleceksin" sorusuna "En doğru zamanda" yanıtını verdi. Hedefleri sorulduğunda ise "Bu bende kalsın. Takımda bir şey kurguladık. Teşhisi koyduk. Bir şeyler yaptık ama lig bitti. Beraberliklere hiçbir zaman sevinmedim bugün de beraberliğe sevinmedim. Ama gelecek adına güzel şeyler kazandığımızı görüyoruz" diye konuştu.

DEMİREL YİNE 1 PUANI KAPTI
Karagümrük'ün başında 20. lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan Volkan Demirel, Kadıköy'e ilk kez rakip olarak geldi. Ligin ilk yarısında Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta 9 kişi kalmasına rağmen sarı-lacivertlilerden 1 puanı alan genç teknik adam Kadıköy'den de eli boş dönmedi. Karşılaşma öncesi, "Kadıköy'ün havasını bile özlemişim" diyerek duygularını dile getirdi.

ENSAR BRAHİC TRİBÜNDE
FENERBAHÇE'NIN yeni Eljif Elmas'ı olarak gördüğü ve Sırbistan temsilcisi Partizan'dan transfer edeceği 17 yaşındaki Ensar Brahic dün U19 takımının Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı maçı takip etti. Genç santrfora sarı kart cezası nedeniyle dün takımda yer almayan Mert Hakan Yandaş da eşlik etti. Brahic bu sezon kiralık oynadığı Teleoptik ile Sırbistan Gençler Ligi'nde 16 maçta 5 gol attı.

LUİZ SUAREZ'İ AÇIKLADILAR!
ATLETİCO Madrid Kulübü, sözleşmesi bu sezon bitecek olan ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Luiz Suarez'in takımdan ayrılacağını duyurdu. İspanyol ekibinde 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki forvet de dün oynanan Sevilla maçından sonra taraftara veda etti. Uruguaylı yıldız, A.Madrid'de görev aldığı 81 lig maçında 34 gol, 6 asist üretti.

KAPALI GİŞE
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'e 41 bin 742 kişi ile veda etti. Takımın ikincilik hedefine tutunmasıyla birlikte stada koşan sarı-lacivertliler son 5 maçın (Konya, G.Saray, Göztepe, G.Antep, Karagümrük) kapalı gişe oynanmasını sağladı. Kanarya, evinde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi ile sezonu tamamladı.

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