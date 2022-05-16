Kişisel Instagram hesabından taraftarlara veda mesajı yayınlayan Dybala, "Doğru kelimeleri bulmak zor, o kadar çok yıl oldu ki hepsini bir arada yaşıyorum. Daha uzun yıllar birlikte olacağımızı düşünmüştüm ama kader bazen bizi farklı yollara koyabiliyor. Bu formayla son maçıma çıkacağım ve bu son vedam olacak. Kolay olmayacak, sizin için her şeyimi verdiğimi bilerek ve sahaya gülümseyerek, başım dik bir şekilde çıkacağım" sözlerini kullandı.



Duygusal vedasında Dybala ayrıca, "7 sihirli yıl, 12 kupa ve kimsenin elimizden alamayacağı 115 gol sevinci yaşadık. Bana zor zamanlarımda destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bu formayı kaptanlık pazubandıyla birlikte giymek bir gün çocuklarıma ve torunlarıma göstereceğim en büyük ödül" diye konuştu.



2015 yılında Palermo'dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Dybala'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



Bir çok takımla adı geçen Dybala'nın gitmesi muhtemel kulüpler arasında ilk sırada Inter yer alıyor.